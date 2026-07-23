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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević obišao je meštane Mramorca gde je ispunjeno obećanje i asfaltiran put.

- Obećano - ispunjeno! Novi asfaltni put u selu Mramorac olakšaće život meštanima i obezbediće dalji razvoj ovog lepog dela naše otadžbine. Drago mi je što sam ponovo sa našim divnim ljudima, vrednim i poštenim domaćinima koji su branili i odbranili svoj zahtev upućen predsedniku Aleksandru Vučiću da ovaj deo opštine Smederevske Palanke bude bolje povezan sa Šumadijom. Putevi su važni i najpotrebniji građanima, i ponavljam da mi svakodnevno radimo za naše ljude! Hvala i mojim divnim domaćinima porodici Marka Pajkovića koja dva veka živi u selu Mramorac, na svojoj dedovini, čuvajući tradiciju predaka i poštenim radom stvarajući budućnost za svoju decu. Ujedinjeni za dalji razvoj i napredak naše otadžbine! Živela Srbija! Pobediće Ujedinjena Srbija - poručio je Vučević putem Instagrama.

Kurir Politika 

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