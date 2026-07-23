Predsednik Srbije sastaje se sa ambasadorom Austrije koji završava mandat u Beogradu nakon tri godine diplomatske službe.
Politika
VUČIĆ SUTRA SA AUSTRIJSKIM AMBASADOROM: Ebner završava mandat u Beogradu posle četiri godine
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće u petak, 24. jula u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.
Oni će se sastati u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Ebner je na mestu ambasadora Austrije u Srbiji bio od 2022. godine, a prethodno je radio kao ambasador Austrije u Španiji i šef kabineta Sebastijana Kurca dok je bio ministar spoljnih poslova Austrije.
Kurir.rs
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