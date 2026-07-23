Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće u petak, 24. jula u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

Oni će se sastati u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Ebner je na mestu ambasadora Austrije u Srbiji bio od 2022. godine, a prethodno je radio kao ambasador Austrije u Španiji i šef kabineta Sebastijana Kurca dok je bio ministar spoljnih poslova Austrije.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ZA TRI MESECA POBEDIĆEMO NA IZBORIMA!" Vučić za ugledni austrijski list govorio o svim izazovima i planovima: Kroz ovo nije prošao nijedan evropski lider
av.jpg
Politika"RADIMO SVAKOG DANA ZA NAŠ NAROD"! Mramorac dobio novi asfalt, Vučević s meštanima: Ne dajemo prazna obećanja već pažljivo slušamo narod i rešavamo sve (FOTO)
Miloš Vučević
PolitikaJA NEĆU DA DELIM PORODICE U SRBIJI! Vučić o napadima blokadera na njegove roditelje i decu: Ja želim ujedinjenu i normalnu Srbiju, u tome je razlika između nas
WhatsApp Image 2026-07-23 at 13.03.01 (1).jpeg
PolitikaVUČIĆEVA SRBIJA IM JE OGROMAN PROBLEM! Hrvatski mediji priznali da im ekonomija tone, opstrukcijom otvaranja Klastera 3 pokušavaju da sakriju naš napredak!
av.jpg