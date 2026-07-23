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Kompanija Zepter International oglasila se zvaničnim saopštenjem nakon što je penzionisana tužiteljka i kandidatkinja sa blokaderske liste Jasmina Paunović iznela niz gnusnih laži o porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića u emisiji kod teoretičara zavere Dejana Lučića.

Podsećanja radi, tokom gostovanja kod Dejana Lučića, Jelena Paunović je prihvatila i ponovila apsurdne teorije o tome kako Vučićev otac nije njegov otac, kao i da njegova deca nisu njegova.

"Da, da, da. Verovatno, to sam čula iz više izvora", izjavila je u emisiji Paunovićeva.

Ono što je ceo prizor učinilo još jezivijim i skandaloznijim jeste činjenica da je, u pozadini sve vreme stajala fotografija Dejana Lučića koji drži pištolj u ruci.

Povodom ovog nezapamćenog skandala, kompanija Zepter International oglasila se zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u celosti:

Povodom brojnih pitanja i reakcija u vezi sa emisijama u kojima se pominje kompanija Zepter International i reklamiraju pojedini naši proizvodi, želimo da jasno i nedvosmisleno obavestimo javnost o sledećem.

Kompanija Zepter International nema nikakve veze sa stavovima, komentarima, političkim porukama niti načinom komunikacije autora ili gostiju bilo koje emisije u kojoj se reklamiraju naši proizvodi. Reklamiranje proizvoda ne predstavlja niti može predstavljati podršku sadržaju emisije, političkim stavovima ili javnim nastupima bilo kog pojedinca.

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir

Posebno želimo da naglasimo da najoštrije osuđujemo svaki oblik govora koji vređa ljudsko dostojanstvo, podstiče netrpeljivost ili koristi uvredljiv i vulgaran rečnik prema bilo kome – bez obzira da li je reč o predsedniku Republike, predstavnicima državnih institucija, političkim funkcionerima, nosiocima javnih funkcija ili bilo kom građaninu.

Već više od četiri decenije Zepter International posluje u više od četrdeset zemalja sveta, sarađuje sa milionima korisnika i stotinama hiljada poslovnih partnera različitih nacionalnosti, vera, rasa, političkih opredeljenja i životnih uverenja. Naša misija je oduvek bila da unapređujemo kvalitet života ljudi, uz potpuno poštovanje svakog pojedinca.

Za nas ne postoje “naši” i “njihovi”. Naši saradnici i korisnici su ljudi svih političkih opredeljenja, pripadnici vlasti i opozicije, zaposleni u državnim institucijama, privredi, zdravstvu, prosveti, policiji, vojsci, kulturi i svim drugim oblastima društva. Svakome pristupamo sa jednakim poštovanjem, dostojanstvom i profesionalnošću.

Upravo zbog toga vrednosti koje promoviše Zepter International potpuno su nespojive sa bilo kakvim govorom uvreda, omalovažavanja, diskriminacije ili javnog ponižavanja bilo koje osobe.

Istovremeno želimo da istaknemo da kompanija nikada nije odobravala niti će odobriti praksu da se naši proizvodi prodaju ili nude uz pozivanje na bilo koje ime i prezime ili uz stvaranje utiska da određena javna ličnost predstavlja zvaničnog promotera ili partnera kompanije, ukoliko za to ne postoji formalna i javno definisana saradnja. Zepter International posluje po jedinstvenim pravilima i marketinškim standardima koji važe jednako za sve.

Nakon što smo saznali da je sadržaj pomenutih emisija značajno promenjen u odnosu na prvobitni koncept, doneli smo odluku da autoru više ne bude omogućen pristup infrastrukturi i studijskim kapacitetima kompanije Zepter International.

Zepter International će i ubuduće ostati dosledan svojim osnovnim vrednostima: poštovanju čoveka, odgovornoj komunikaciji, profesionalizmu i društvenoj odgovornosti.

Našu reputaciju gradimo više od četiri decenije širom sveta – kroz inovacije, kvalitet proizvoda, humanitarni rad, podršku sportu, kulturi, nauci i zdravijem načinu života. Tu reputaciju ćemo štititi sa istom odlučnošću sa kojom smo je i stvarali.

Da li će se oglasiti Evropski pokret u Srbiji, CRTA, NIN i svi ostali koji su Jasmini Paunović prethodnih godina delili priznanja i nagrade? Hoće li progovoriti o brutalnoj dehumanizaciji i javnom linču ili će svojom ćutnjom potvrditi da podržavaju najprljaviju kampanju protiv porodice Aleksandra Vučića?