Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić poručio je u Manili, gde predvodi delegaciju Srbije na sastancima u okviru Samita ASEAN-a, da je jačanje političke i ekonomske saradnje sa zemljama Jugoistočne Azije jedan od strateških prioriteta Srbije, imajući u vidu rastući globalni značaj tog regiona i njegov sve veći uticaj na svetske ekonomske i političke tokove.

Ministar Đurić je istakao da je prvi cilj posete unapređenje bilateralnih odnosa sa Filipinima i drugim državama regiona, podsetivši da je ekonomska razmena Srbije sa zemljama ASEAN-a prošle godine premašila 1,3 milijarde evra. Naveo je da Srbija želi da dodatno razvija saradnju sa Filipinima, Vijetnamom, Laosom, Mijanmarom, Kambodžom, Singapurom, Indonezijom i Malezijom, kao i da će tokom posete, na poziv ministarke spoljnih poslova Filipina, učestvovati na Samitu i održati niz bilateralnih susreta sa ministrima spoljnih poslova zemalja regiona. Podsetio je i da je ovo prva poseta ministra spoljnih poslova Srbije ovom delu sveta posle 16 godina.

Kao drugi važan cilj posete, ministar je naveo promociju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, ističući da Srbija nastoji da podstakne države regiona koje još nisu potvrdile učešće da se pridruže toj svetskoj manifestaciji, ukazujući na njihov značajan potencijal i tradiciju u oblastima kulture, sporta i inovacija.

Đurić je naglasio da Srbija želi da dodatno učvrsti podršku zemalja regiona svom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, podsetivši da su mnoge države Jugoistočne Azije i u najtežim okolnostima podržavale poziciju Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Dodao je da je za Srbiju važno da pažljivo prati procese u regionu koji je postao jedno od središta globalnih političkih i ekonomskih kretanja.

Šef srpske diplomatije ukazao je i na značaj činjenice da se u Manili istovremeno održavaju susreti najviših diplomata vodećih svetskih sila, uključujući Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Kinu i Indiju, što, kako je ocenio, potvrđuje rastući geopolitički značaj Jugoistočne Azije.

Podsetivši da je Srbija 2023. godine pristupila Sporazumu o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji (TAC) kao visoka ugovorna strana, Đurić je naglasio da je u državnom i nacionalnom interesu Srbije da nastavi da produbljuje odnose sa zemljama ASEAN-a, jer će taj region u narednim decenijama imati sve značajniju ulogu u oblikovanju svetskih političkih, ekonomskih i demografskih tokova.