"Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou i ono se ogleda ne samo u bilateralnim, političkim dobrim odnosima, već bih rekao u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene. Pre 12 godina imali smo nivo trgovinske razmene od 430 miliona evra, danas je on više nego pet puta, gotovo šest puta veći, pri tome je srpski izvoz milijardu i 350 miliona, a bio je svega 130 miliona, deset puta nam je veći izvoz u Češku danas nego što je bio pre 12 godina", rekao je Vučić.