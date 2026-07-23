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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je sinoć na večeri premijera Češke Republike Andreja Babiša, a danas su dvojica državnika imali bilateralni sastanak u Palati Srbija, potom i plenarni sastanak delegacija...

"Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Verujem da ćemo dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa".

Predsednik Vučić je apostrofirao da Srbe i Čehe vezuje predivna istorija.

"Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou i ono se ogleda ne samo u bilateralnim, političkim dobrim odnosima, već bih rekao u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene. Pre 12 godina imali smo nivo trgovinske razmene od 430 miliona evra, danas je on više nego pet puta, gotovo šest puta veći, pri tome je srpski izvoz milijardu i 350 miliona, a bio je svega 130 miliona, deset puta nam je veći izvoz u Češku danas nego što je bio pre 12 godina", rekao je Vučić.

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