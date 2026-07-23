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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži "X" na objavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos, koja je prethodno izrazila zabrinutost zbog, kako je navela, napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji.

Brnabić je poručila da želi da pokaže, kako tvrdi, samo mali deo višegodišnje kampanje uvreda, kleveta i ličnih napada usmerenih protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.

Ona je na engleskom jeziku napisala:

- Poštovana komesarko Kos,

U potpunosti se slažem da u demokratskim društvima ne sme biti mesta za kampanje blaćenja i lične napade, zbog čega bih želela da sa Vama podelim samo delić onoga što se govori o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i onoga što su on i njegova porodica godinama prinuđeni da trpe od pojedinih medija, organizacija civilnog društva, javnih ličnosti, a sada čak i istaknutih predstavnika takozvanog "studentskog pokreta" u Srbiji.

Gospođa Jasmina Paunović, bivša zamenica javnog tužioca u Beogradu, koja se danas smatra jednim od najprepoznatljivijih lica „studentskog pokreta“, pre 48 sati pojavila se kao jedini gost u emisiji, tokom koje je iznela ili se vidno saglasila sa sledećim stavovima (pored brojnih drugih odvratnih uvreda upućenih nacionalnim manjinama u Srbiji, ženama, različitim državama i narodima): Aleksandar Vučić je sin Albanca Fahrija Muslijua. Njegov otac Anđelko nije njegov otac. Aleksandar Vučić je, zapravo, Albanac. Deca Aleksandra Vučića zapravo nisu njegova deca. Njegov brat mu je polubrat. Sin Fahrija Muslijua ne može da bude predsednik Srbije. Aleksandar Vučić nije Srbin. On je Albanac koji mrzi Srbiju. Republiku Srbiju ne vode Srbi, već antisrbi. Definicija glasača SNS-a (Srpske napredne stranke) glasi: glup, a pokvaren. A budući da je Aleksandar Vučić Albanac koji mrzi Srbiju, njegov projekat je „zamena stanovništva“ u Srbiji, kako u Srbiji više ne bi bilo Srba. Umesto njih, naseliće Jevreje, Arape i Rome (koje neprestano pogrdno nazivaju „Ciganima“) i Srbija će tako izgubiti svoj identitet i postati poput Francuske, u čijoj nacionalnoj reprezentaciji nema nijednog belca... i tako dalje, i tako dalje... Ovaj festival rasizma, antisemitizma, ksenofobije i mizoginije trajao je gotovo punih 50 minuta.

Dozvolite mi sada da posebno naglasim da je gospođa Jasmina Paunović tokom protekle dve godine dobila brojne nagrade različitih organizacija civilnog društva, medija i fakulteta u Srbiji. CRTA joj je dodelila nagradu "Hrabri glas", Evropski pokret u Srbiji nagradio ju je priznanjem „Doprinos godine Evropi“ (nisam sigurna da bi se francuska nacionalna reprezentacija složila sa takvom ocenom), Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu dodelio joj je simbolično priznanje za podršku studentskom pokretu, dok ju je nedeljnik NIN proglasio "Ličnošću godine".

Niko od njih, iako je od ovog bezumnog govora mržnje prošlo više od 48 sati, o tome nije rekao ni reč. Ona je i dalje njihova ličnost godine, njihov hrabri glas i njihov doprinos evropskim vrednostima.