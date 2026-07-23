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Potpredsednik Vlade Češke i ministar industrije i trgovine Karel Havliček poručio je danas da je Srbija iz perspektive Češke dobrodošla u EU i naglasio da će Srbija kao buduća članica EU biti njen važan igrač jer je zemlja koja ima jednu od najvažnijih uloga u regionu.

Havliček, koji boravi u Beogradu u okviru dvodnevne posete češkog premijera Andreja Babiša, na pitanje kada bi Srbija mogla da postane deo EU, rekao je za Tanjug da bi prvi korak mogao da bude smanjenje ekonomskih barijera i podrška međusobnim trgovinskim aktivnostima između zemalja Evropske unije i Srbije.

"Srbija je veoma važna zemlja i dobrodošla je iz perspektive Češke Republike u EU", istakao je Havliček.

Napomenuo je da Srbija mora da ispuni određene uslove i da Srbija, kako je rekao, zna koje su to prepreke da bi postala deo porodice EU.

"Iz moje perspektive, to je logično. Sa ekonomske tačke gledišta, kao i sa stanovišta kulture, sociološke i tehnološke tačke gledišta - nadam se da će Srbija biti važan igrač u Evropskoj uniji", naveo je Havliček.

Potpredsednik Vlade Češke je ocenio da su odnosi dve zemlje zaista na najvišem nivou i da je Srbija Češkoj jedna od najbližiš zemalja za saradnju, zajedno sa Slovačkom i Poljskom.

Naglasio je da to potvrđuje i prisustvo velikog broja uspešnih čeških kompanija u Srbiji i dodao da su češki investitori veoma uspešni u Srbiji u oblasti telekomunikacija, hrane, energetike, zdravstva i železničkom transportu.

"Dakle, moram reći da je Češka Republika veoma uspešna u Srbiji, a to je posledica najviših odnosa na bilateralnom nivou", naglasio je potpredsednik Vlade Češke.

Na pitanje kako vidi ekonomski napredak Srbije, kao i najavu da će u Srbiji uskoro početi da se proizvode i humanoidni roboti, po čemu će biti prva u Evropi, Havliček je rekao da Srbija potiže odlične rezultate, kao i dobar rast BDP-a zemlje.

"BDP Srbije raste, povećava se, raste više nego u zemljama Evropske unije i definitivno moram da kažem da je to zaista veliki uspeh Srbije u poslednjih nekoliko godina. Imao sam odlične odnose sa vašim ministrima i sa vašim predsednikom Aleksandrom Vučićem. On je iz moje perspektive zaista vodeća osoba evropske politike. Imamo zaista dobre odnose. Imao sam priliku da ga posetim kada sam bio ministar 2019. ili 2020. godine, zajedno sa predsednikom Milošem Zemanom koji je veliki prijatelj Srbije. Onda smo se nekoliko puta sreli u Češkoj", naveo je Havliček.

Foto: Ilija Ilić

Istakao je da je uveren je Srbija postigla dobre rezultate zahvaljujući aktivnostima predsednika Vučića i njegovog tima i da to može da kaže zato što sarađuje sa ministrima trgovine, privrede i finansija u Vladi Srbije.

"Nadam se da ću u narednoj godini imati priliku da posetim Srbiju više puta, biće i Ekspo i nadam se da ćemo nastaviti ovu sjajnu saradnju", naglasio je je Havliček.

Na pitanje kako Srbija i Češka mogu da povećaju trgovinu i u kojim sektorima vidi najveći potencijal za poboljšanje ekonomske saradnje, rekao je da je trenutna spoljno-trgovinska razmena na nivou od oko 2,4 milijarde evra godišnje, dok su pre desetak godina bile su na nivou od oko 400 miliona.

"Imamo rast, što je posledica aktivnosti čeških kompanija u Srbiji, ali i srpskih firmi koje su aktivne u Češkoj. Iz moje odnosno perspektive Češke, Srbija je jedna od zaista najvažnijih zemalja van Evropske unije sa stanovišta trgovinskih aktivnosti. I mi kao vlada podržavamo u Srbiji češke kompanije, na nivou marketinga, na nivou finansijskih instrumenata i posebnih vladinih garancija, kao i posebnih sistema osiguranja i kredita", naveo je Havliček.

Naglasio je da će podržati nastup čeških kompanija i na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

"To je veliki događaj i nadam se da će to biti još jedna prekretnica za povećanje poslovanja i trgovinskih aktivnosti dve zemlje", naveo je on.

Na pitanje da li možemo da očekujemo više čeških investicija u Srbiji u budućnosti, Havliček je rekao da možemo i naglasio da su češke investicije već ogromne, izdvojivši ulaganja PPF grupe koja je jedan od najvećih ćeških investitora u Srbiji.

Podsetio je i da je Matoni kupio Knjaz Miloš i istakao da je reč o najvećem centralnoevropskom proizvođaču mineralnih voda.

"Ako imaju bilo kakve prepreke i probleme, ovde postoji spremnost da se odmah to rešava. Institucije su spremne da komuniciraju i imam zaista veoma dobre povratne informacije od čeških kompanija koje su aktivne u Srbiji. Hvala vam puno na tome", naglasio je Havliček.

Češka, koja je postala članica Artemis programa 2023, će sledeće godine prvi put poslati češkog astronauta u svemir, a Havliček ističe da vlada te zemlje podržava istraživanja svemira.

"Tako da su istraživanja i razvoj usko povezani sa novim tehnologijama i želimo da predstavimo Češku kao zemlju budućnosti koja je industrijski orijentisana. Kao što znate, mi smo jedna od najindustrijalizovanih zemalja u Evropi, ali istovremeno podržavamo nove tehnologije. Mi smo veoma aktivni u malim modularlnim reaktorima, u aktivnostima vezanim za vodonik, elektromobilnost i posebno u svemirskoj industriji", naveo je on.

Kako je rekao, svemirska industrija će biti jedna od glavnih tema Češke na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

"Biće predstavljena misija čeških astronauta u svemir, a istovremeno će biti predstavljene i tehnologije za povezivanje, istraživanje i razvoj. Želimo da predstavimo Češku Republiku kao pravu tehnološku supersilu, posebno u svemirskoj industriji", rekao je Havliček.

Kako je kazao, Čehoslovačka je bila 1978. godine treća zemlja na svetu koja je imala svog astronauta Vladimira Remeka.

"Definitivno će nam biti čast da to predstavimo i ovde u Srbiji na Ekspo izložbi", rekao je Havliček.