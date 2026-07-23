"SVI VIDE DA SU IDIOTI" Blokaderski aktivista o imenima na "studentskoj listi": U jednom trenutku svi pokažu svoje pravo lice
Svi vide da su idioti, poručuje jedan od blokaderskih aktivista za likove koji se dovode u vezu sa tzv. studentskom listom.
Poslednji u nizu slučajeva koji je pokazao kakvi zapravo ljudi stoje iza imena na toj listi, što je očigledno posebno naljutilo ovog blokadera, je slučaj bivše tužiteljke Jasmine Paunović i njene skandalozne izjave u podkastu kod Dejana Lučića.
"Svi ovi likovi koji se dovode u vezu sa studentskom listom u jednom trenutku pokažu svoje pravo lice i svi vide da su idioti", navodi on na društvenoj mreži "Iks" i dodaje:
"Nema šanse da te likove NIJE poslao Vučić da rade to što rade da bi potom mogao reći, jel vi vidite kakvi će idioti biti na studentskoj listi".
Podsetimo, Jasmina Paunović je, gostujući u tom podkastu, imala niz sramnih izjava kojima je vređala predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, iskazala sve moguće vrste mržnje, čak i najavila potpunu izolaciju Srbije u slučaju pobede blokadera na izborima...