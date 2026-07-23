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Svi vide da su idioti, poručuje jedan od blokaderskih aktivista za likove koji se dovode u vezu sa tzv. studentskom listom.

Poslednji u nizu slučajeva koji je pokazao kakvi zapravo ljudi stoje iza imena na toj listi, što je očigledno posebno naljutilo ovog blokadera, je slučaj bivše tužiteljke Jasmine Paunović i njene skandalozne izjave u podkastu kod Dejana Lučića.

"Svi ovi likovi koji se dovode u vezu sa studentskom listom u jednom trenutku pokažu svoje pravo lice i svi vide da su idioti", navodi on na društvenoj mreži "Iks" i dodaje:

Foto: Printscreen/X

"Nema šanse da te likove NIJE poslao Vučić da rade to što rade da bi potom mogao reći, jel vi vidite kakvi će idioti biti na studentskoj listi".