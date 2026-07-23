Slušaj vest

Svi vide da su idioti, poručuje jedan od blokaderskih aktivista za likove koji se dovode u vezu sa tzv. studentskom listom.

Poslednji u nizu slučajeva koji je pokazao kakvi zapravo ljudi stoje iza imena na toj listi, što je očigledno posebno naljutilo ovog blokadera, je slučaj bivše tužiteljke Jasmine Paunović i njene skandalozne izjave u podkastu kod Dejana Lučića.

"Svi ovi likovi koji se dovode u vezu sa studentskom listom u jednom trenutku pokažu svoje pravo lice i svi vide da su idioti", navodi on na društvenoj mreži "Iks" i dodaje:

WhatsApp Image 2026-07-23 at 18.29.16.jpeg
Foto: Printscreen/X

"Nema šanse da te likove NIJE poslao Vučić da rade to što rade da bi potom mogao reći, jel vi vidite kakvi će idioti biti na studentskoj listi".

Podsetimo, Jasmina Paunović je, gostujući u tom podkastu, imala niz sramnih izjava kojima je vređala predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, iskazala sve moguće vrste mržnje, čak i najavila potpunu izolaciju Srbije u slučaju pobede blokadera na izborima...

Ne propustitePolitikaJA NEĆU DA DELIM PORODICE U SRBIJI! Vučić o napadima blokadera na njegove roditelje i decu: Ja želim ujedinjenu i normalnu Srbiju, u tome je razlika između nas
WhatsApp Image 2026-07-23 at 13.03.01 (1).jpeg
PolitikaNAKON SKANDALOZNIH IZJAVA JASMINE PAUNOVIĆ OGLASIO SE ZEPTER INTERNATIONAL: "Najoštrije osuđujemo svaki oblik govora koji vređa ljudsko dostojanstvo"
Screenshot 2026-07-22 130953.png
Politika"JASMINA PAUNOVIĆ PREDSTAVLJA BLOKADERSKE VREDNOSTI, IZA NJE DEJAN LUČIĆ DRŽI PIŠTOLJ" Ana Brnabić o nastavku kampanje dehumanizacije predsednika Vučića
Jamina Paunović u emisiji Dejana Lučića
PolitikaDNO DNA! POGLEDAJTE ŠTA IZGOVARA "ELITA" S BLOKADERSKE LISTE: "Prva stvar posle izbora - ZATVARANJE GRANICA! Neće Vučić biti ovde! Deca nisu njegova" (VIDEO)
Suzana Paunović u emisiji Dejana Lučića