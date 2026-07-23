Slušaj vest

Komandant Kfora general-majorom Ozkan Ulutaš izjavio je danas nakon sastanka sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem da je posvećenost Kfora trajnoj bezbednosti svih na AP Kosovu i Metohiji i regionalnoj stabilnosti nepokolebljiva i da će ta misija nastaviti da pruža podršku dijalogu između Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje Evropske unije.

Kako je saopštio Kfor, Ulutaš je podsetio da će, kao rezultat kontinuiranog poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji NATO optimizovati raspored snaga Kfora u Pokrajini i postepeno prilagođavati njegovu trenutnu brojnost tokom naredne godine.

"Ta optimizacija sprovodiće se postepeno i u skladu sa situacijom na terenu, a može da bude i poništena ukoliko to bude zahtevala bezbednosna situacija. Tokom 2023. godine pokazali smo koliko brzo možemo da ojačamo misiju kada je to potrebno. Tada je Kfor pojačan sa više od 1.000 vojnika kako bi odgovorio na složenije bezbednosne okolnosti", naveo je Ulutaš.

On je kazao da je danas posvećenopst Kfora trajnoj bezbednosti svih na AP KiM i regionalnoj stabilnosti nepokolebljiva i da će Kfor ostati u potpunosti usmeren na nastavak punog sprovođenja svog mandata Ujedinjenih nacija, u korist svih zajednica na AP KiM.

"Kfor će, takođe, nastaviti da pruža podršku dijalogu između Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje Evropske unije. To je okvir u kojem treba rešavati otvorena pitanja i tražiti rešenja koja poštuju prava svih zajednica", istakao je Ulutaš.

Ulutaš je kazao da mu je veliko zadovoljstvo što je danas bio u Beogradu, u svojoj petoj poseti kao komandant misije Kfor pod vođstvom NATO-a, iskreno zahvalivši vlastima Srbije na kontinuiranom i izuzetnom gostoprimstvu.

Komandant Kfora je istakao dugogodišnju saradnju koju je Kfor tokom godina razvio sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije.

"Naša bliska saradnja predstavlja jedan od temelja zajedničkih napora usmerenih na očuvanje regionalne stabilnosti. Redovno razmenjujemo mišljenja o nizu pitanja od zajedničkog interesa", rekao je Ulutaš.

Prema njegovim rečima, redovna komunikacija između Kfora i Vojske Srbije od ključnog je značaja za očuvanje međusobne transparentnosti, razumevanja, poverenja i saradnje.