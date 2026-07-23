"Treba da izanaliziramo ne samo šta je rečeno, već je i ko je rekao i gde je rečeno. Analizirajući, možemo da zaključimo dve stvari. Tužilačka funkcija je jedna od najvažnijih u celoj zemlji. Bogu hvala, nakon ovoga mogu da kažem, dobro smo mi i prošli ko nam je pravdu u ovoj zemlji delio, s obzirom na to da je reč o ženi koja je bila javni tužilac. Duboko je zabrazdila u politiku. Politikom se potpuno slobodno i komotno bavila, obavljajući tužilačku funkciju. Kada smo mi na to upozoravali, oni su smatrali da je to spojivo i primereno, da je dovoljno samo da si protiv Vučića i onda možeš sve", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski gostujući na Informer TV.

"S obzirom na to da se ona odazvala kao potencijalni kandidat blokaderske liste, to znači da je ona tamo predstavljala i program te liste. Evo predstavili su ga. To jeste njihov program. Ona to čini u emisiji čoveka koji je celu karijeru gradio na plasiranju poluinformacija i dezinformacija, na način svojstven teoretičarima zavere, koje nerod naziva šarlatanima. Sebi daje za pravo da određuje ko je koga rodio i ko je kome otac, kao da su oni bili kada se sve to dešavalo. Ona se sa tim saglasila. Nijedne sekunde kao žena nije rekla da ne želi da vodi taj razgovor. Ona je jako dobro znala u čiju emisiju ide. Da li je to neka nevidljiva ruka, očigledno ne srpska, okupila njih sve na jednom mestu i dala im priliku da budu na istom podijumu, iako su dosad među njima postojale nepremostive razlike. Dovoljno je da je neko suflirao da mogu da budu na istoj bini, jer se sa te bine megafon koristi samo da se napadne Vučić i država Srbija".