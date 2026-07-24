Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

Oni će se sastati u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Ebner je na mestu ambasadora Austrije u Srbiji bio od 2022. godine, a prethodno je radio kao ambasador Austrije u Španiji i šef kabineta Sebastijana Kurca dok je bio ministar spoljnih poslova Austrije.