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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu porukom da je u najtežim okolnostima sačuvana mirna i nezavisna Srbija.

- U najtežim uslovima uspeli smo da sačuvamo mir i nezavisnost naše otadžbine Srbije - istakao je predsednik u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

- Sačuvali smo slobodarsku Srbiju - naveo je Vučić u opisu fotografije koju je podelio.

Podećamo, predsednik Vučić izjavio je juče, u intervjuu za austrijski "Die Presse", da kroz ono kroz šta je on prošao prethodnih godina nije prošao nijedan evropski lider, barem ne u skorije vreme, te da sada, kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za tri meseca pobediti na mnogo demokratskijim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje. Ceo taj intervju možete pročitati u našoj izdvojenoj vesti.

Kurir.rs

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