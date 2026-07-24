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Jasmina Paunović je, naime, u emisiji kod poznatog teoretičara zavera Dejana Lučića, najavila da će prvi dan po osvajanju vlasti izolovati zemlju i zatvoriti granice!

Zatim je usledila salva bizarnih izjava i teorija zavere, između ostalog i da otac predsednika Aleksandra Vučića nije njegov otac, kao i da njegova deca ustvari nisu njegova.

Takođe je "otkrila" da postoji plan da se Srbi u našoj zemlji zamene Arapima, i dodala je da "Srbijom ne vladaju Srbi, već nesrbi."

Direktor i osnivač Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi, koji je od početka podržavao blokadere, osuo je paljbu na društvenoj mreži X nakon ovih izjava Jasmine Paunović.

- Jasmina Paunović, bivša tužiteljka, navodno druga na studentskoj listi je u nekom opskurnom intervjuu izjavila sledeće:

1. Gledajte na šta liči francuska reprezentacija, nema belih ljudi izgubili su identitet;

2. Srbijom ne vladaju Srbi, vladaju nesrbi;

3. Nećemo valjda Arapima da dozvolimo da glasaju;

Ne samo da je uvredila najstariju Republiku, nego je svoje rasističke ispade na temu crnaca proširila i na Arape. Ova poklonica teorija zavera, plitkoga uma i nadasve priprostih i zlih stavova ne bi trebalo da gazi kupus u kaci, a ne da menja sistem! Reko sam, šta sam reko - napisao je Beširi na X-u.

I Nikola Adžić iz Lokalnog fronta je na X-u podelio nevericu nakon svega što je čuo od "velikog borca protiv sistema", Jasmine Paunović.

- Mislio sam da se sprdate za gostovanje Jasmine Paunović kod Dejana Lučića. A onda naleteh na klip - napisao je on.

- Nenormalno je sve ono što se desilo u onom NEČEMU gde je pričala bivša tužiteljka Paunović. I sada se informer nadovezuje. Ja ne znam da je ideja prvobitnog studentskog pokreta promovisala nasilje i netoleranciju. Jako zabrinjavajuće. Plus, ona je i u Proglasu - napisala je jedna korisnica X-a.

Advokatica Tijana Kojović, koja je takođe podržavala blokaderske proteste, komentarisala je snimak gostovanja tužiteljke i njene bizarne izjave.

- A propos Jasmine Paunović, zabrinjava i to što je u emisiji zvučala toliko neinteligentno da sam se zapitala kako je ta žena kao tužilac uspevala da reši bilo koji slučaj.

- Ne mogu da verujem ni da je Jasmina Paunović pristala da učestvuje u ovakvoj emisiji, a kamoli šta je u njoj jasno i bez zadrške izgovorila. Rasizam, ksenofobija, priče o „zameni stanovništva“, poreklu i uskraćivanju prava ljudima nisu nikakva alternativa režimu. Ovo zaslužuje najoštriju osudu. Rasizam, ksenofobija, teorije zavere, zamena stanovništva, govor mržnje, Dejan Lučić, Zeptter International - napisala je druga korisnica X-a.