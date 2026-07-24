Brnabićeva je istakla da će sednica Skupštine Srbije biti zakazana za ponedelajk, 27. juli, kada će se videti da li većina u parlamentu ima povernja u vladu Đura Macuta

- Imamo 30 dana (od glasanja nepoverenja Vladi) da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament - rekla je Brnabić i dodala da od tada ima 60 dana do izbora.

Naglasila je i da će sednica parlamenta biti zakazana danas u 12 časova.

Kako je navela, može da se desi da parlament i dalje ima poverenje u Vladu premijera Macuta.

"Samo da vidimo da li parlament ima poverenje u vladu ili nema", dodala je ona.

Ona je navela da će danas održati pres konferenciju na kojoj će "imati da kaže nekoliko važnih stvari".