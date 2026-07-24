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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa češkim premijerom Andrejem Babišem u Beogradu, da očekuje da parlamentarni izbori budu održani u oktobru ili novembru, uz napomenu da će biti raspisani u septembru ili početkom oktobra.

Više o ovoj temi, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Branislav Lečić, glumac i Saša Gajović, novinar i publicista.

- Nadam se da će izbori biti održani u terminu koji je predsednik najavio, jer je to veoma važno kako bi se društvene i političke razlike artikulisale kroz institucije. Potrebno je da se politički proces vrati u regularne tokove i da više nemamo događaje koji spolja deluju kao politički, a u suštini imaju destruktivne posledice po društvo i državu. Izbori su najbolji način da se različiti stavovi, pa i oni koji su međusobno suprotstavljeni, politički artikulišu - rekao je Lečić.

Branislav Lečić Foto: Kurir Televizija

Poziv na političku odgovornost

Istakao je da se političke razlike moraju rešavati kroz institucije i izbore, uz poštovanje osnovnih društvenih vrednosti i bez ličnih napada.

- Građani će tada imati priliku da odluče kojoj će političkoj opciji dati poverenje, kako bi se postojeći odnosi rešavali na demokratski način, a budućnost zemlje bila izvesnija. Mislim da je srpsko društvo odavno skliznulo sa nivoa pristojne političke komunikacije u prostor u kojem dominiraju pogrešni narativi. Političke razlike ne smeju da prelaze u lične napade, a posebno ne u napade na porodicu, koja bi trebalo da bude svetinja bez obzira na politička opredeljenja - istakao je.

Gajović je objasnio zbog čega je promenio prvobitni stav o izborima i naveo da su nove političke okolnosti uticale na njegovu procenu.

- Još u decembru i januaru prošle godine rekao sam da izbora neće biti ni u proleće ni tokom leta, već na jesen. Čak sam precizirao da bi to moglo da bude u oktobru ili novembru. U tom trenutku nisam bio pristalica održavanja izbora, jer smo imali stabilnu Vladu, stabilnu parlamentarnu većinu i legalno izabranog predsednika. Nisam video nijedan razlog za njihovo raspisivanje. Međutim, okolnosti su se u međuvremenu promenile i zbog toga sam korigovao svoj stav. Smatram da su upravo te promene uticale da izbori budu najavljeni za period koji sam ranije pomenuo - kaže.

Saša Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

Kako je podsetio voditelj emisije "Puls Srbije", među blokaderima se pojavljuju ograđivanja od Jasmine Paunović. Kako se navodi, pojedini su je ranije podržavali i dodeljivali joj priznanja, dok se sada od njenih stavova distanciraju. Evropski pokret u Srbiji to, međutim, nije učinio. Kako komentariše ono što gospođa Paunović poslednjih dana iznosi u javnosti, objasnio je:

- Dobro je što će parlamentarni i predsednički izbori biti razdvojeni. Ipak, moram da priznam da lično ne volim izborne procese, jer oni donose tenzije, podele i sukobe među ljudima, a posebno mi smeta atmosfera nakon izbora, kada oni koji izgube često tvrde da su izbori pokradeni ili neregularni. Njeni nastupi nisu zasnovani na činjenicama, već predstavljaju, po mom mišljenju, besmislene tvrdnje čiji je jedini cilj da nekoga uvrede ili povrede. Kada je reč o toj listi, veoma sam oprezan. Do sada smo već imali četiri ili pet različitih lista koje se predstavljaju kao studentske ili blokaderske, iako smatram da postoji jasna razlika između studenata i blokadera - za Kurir televiziju, rekao je Gajović.

02:04 "SRPSKO DRUŠTVO JE SKLIZNULO U PROSTOR POGREŠNIH NARATIVA" Lečić i Gajović o postizbornim tenzijama: "Politički proces mora da se vrati u regularne tokove" Izvor: Kurir televizija

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