Slušaj vest

Predstavnici radnika "Apoteke Beograd", koji su danas protestovali zbog neisplaćenih plata, dogovorili su u Predsedništvu da u utorak sledeće nedelje bude održan sastanak po svim pitanjima koja ih muče.

- Ovog puta je urodilo plodom, primili su nas i sastanak je zakazan za utorak u 10h. Šef kabineta Ivica Kojić nas je primio. Do ponedeljka ćemo predati imena i prezimena. Ovo je pitanje naših plata i da li će nas preuzeti Ministarstvo, pošto Grad neće - rekla je jedna radnica.

Protest radnika Apoteka Beograd  Foto: Ilija Ilić

Sastanku će prisustvovati predstavnici sindikata Apoteka Beograd, ministar zdravlja, ministar finansija i direktorka Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje.

Ne propustitePolitikaZAKAZANA SEDNICA O NEPOVERENJU VLADI ĐURE MACUTA! Brnabićeva objasnila sledeći korak ako vlada ne dobije podršku parlamenta
2026-07-24 10_14_07-Nenajavljena poseta evroparlamentaraca _ URANAK1 - YouTube — Mozilla Firefox.png
PolitikaOPROŠTAJNA POSETA NA ANDRIĆEVOM VENCU! Vučić danas razgovara sa ambasadorom Austrije Kristijanom Ebnerom kojem se završava mandat u Srbiji
WhatsApp Image 2026-05-16 at 10.24.26.jpeg
PolitikaRAMPA SRBIJI U EU POKUŠAJ HRVATSKE DA ZAMASKIRA SOPSTVENI NEUSPEH Brojke razotkrile poražavajuće stanje: Dok njihova ekonomija tone, Vučićeva Srbija ide napred
Aleksandar Vučić
Politika"SAČUVALI SMO SLOBODARSKU SRBIJU!" Oglasio se predsednik Vučić i objasnio šta smo uspeli da uradimo u najtežim mogućim uslovima (FOTO)
Screenshot 2026-03-12 073821.jpg