Predstavnici radnika "Apoteke Beograd", koji su danas protestovali zbog neisplaćenih plata, dogovorili su u Predsedništvu da u utorak sledeće nedelje bude održan sastanak po svim pitanjima koja ih muče.

- Ovog puta je urodilo plodom, primili su nas i sastanak je zakazan za utorak u 10h. Šef kabineta Ivica Kojić nas je primio. Do ponedeljka ćemo predati imena i prezimena. Ovo je pitanje naših plata i da li će nas preuzeti Ministarstvo, pošto Grad neće - rekla je jedna radnica.