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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Uzbekistan Šavkatom Mirzijojevim.

- Dobar i sadržajan razgovor sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirziojevim o daljem unapređenju bilateralnih odnosa naših zemalja, jačanju ekonomskih veza i intenzivnijem povezivanju privreda. Razmotrili smo mogućnosti za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnju u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte - istakao je on.

Predsednik Srbije kaže da je tema razgovora bila i mogućnost realizacije posete predsednika Mirzijojeva Srbiji, kojoj Srbija pridaje veliki značaj u okviru daljeg jačanja bilateralnih odnosa naših zemalja.