- Osvrnuli smo se na rezultate ostvarene prethodnih godina, naročito na snažne ekonomske veze i značaj austrijskih investicija za našu zemlju. Razgovarali smo i o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali naše zemlje i otvorili nove mogućnosti za saradnju. Cenim angažovanje ambasadora Ebnera i otvoren pristup koji je pokazao tokom boravka u Srbiji i poželeo sam mu mnogo sreće i uspeha u daljem radu - dodao je Vučić nakon sastanka sa Ebnerom.