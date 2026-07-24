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Politički analitičar i osnivač Nove srpske političke misli (NSPM) Đorđe Vukadinović izjavio je da, je nedavno istraživanje koje je NSPM uradio za strane partnere, pokazalo da većina ispitanika smatra da če na sledećim izborima pobedu odneti - opcija koja je na vlasti!

Vukadinović je za N1 izneo, kako je rekao, zabrinjavajući podatak - da je ipak "malo više" onih koji su rekli da će pobediti vlast.

"Radili smo nedavno istraživanje, kao podizvođači za neke kolege koji nisu iz Srbije. ​I evo daću vam jedan podatak, naravno bez brojki, ali može da bude indikativan i zabrinjavajući. Oni su imali pitanje:

​'Šta mislite, nezavisno od vaših opcija, ko će pobediti? Ko će pobediti na novim izborima?'

​U toj anketi koja je takođe pokazivala većinu protivnika vlasti, bogami, bilo je malo više onih koji su rekli da misle da će pobediti vlast. Zato treba biti oprezan - rekao je Vukadinović.

Analitičar je dodao da građani Srbije tokom istraživanja javnog mnjenja govore kako "neće imati čoveka na čelu Srbije kao što je Vučić!".

- Oni dosta oslikavaju realnost s kojom se suočavamo. ​Dakle, citiram: 'Nikad nećemo imati čoveka kao što je Vučić, od Miloša Obrenovića pa naovamo' - To kaže jedna gospođa, Beograd, Dedinje, 77 godina.

​I još jedan. Imali smo pitanje: 'Šta je najveći problem ove vlasti i šta je najbolja strana ove vlasti?' I sad odgovor jedan, ne te gospođe nego nekog drugog, kaže:

'Najveći problem ove vlasti je što je Vučić umoran.'

Vukadinović je naglasio da je to "realnost sa kojom se suočavamo", pa kao kada je 90-ih bila priča kako niko ne zna nekog ko glasa za SPS, tako je i sada sa SNS.

Ima ih mnogo više nego što misle blokaderi i opozicija.