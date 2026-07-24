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Vršilac dužnosti predsednika tzv. Kosova Aljbuljena Hadžiju saopštila je da će konstitutivna sednica Skupštine biti održana 6. avgusta u 10 časova.

Hadžiju je na konferenciji za medije rekla da odluka o kandidatu za predsednika Skupštine pripada isključivo Pokretu Samoopredeljenje, kao pobedniku izbora.

Aljbuljena Hadžiju: Odgovornost je na Samoopredeljenju Foto: Printscreen Kosovo onlajn

- Na njima je odgovornost da odluče ko će biti kandidat ili kandidatkinja za predsednika Skupštine. Konstitutivna sednica zakazana je za 6. avgust i tada će, ukoliko to ne bude poznato ranije, biti saopšteno ko je kandidat Pokreta Samoopredeljenje - rekla je Hadžiju.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 7. juna, Samoopredeljenje Aljbina Kurtija osvojilo je 47,13 odsto glasova i 53 mandata, Demokratska partija Kosova 19,44 odsto i 22 mandata, Demokratski savez Kosova 16,69 odsto i 18 mandata, a Alijansa je sa 6,74 odsto osvojila sedam poslaničkih mesta.

Najjača srpska stranka u pokrajini - Srpska lista osvojila je 5,40 odsto glasova i devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima, dok je jedan mandat osvojila Stranka Za slobodu pravdu i opstanak Nenada Rašića.

Podsećamo, Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu zbog toga što je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Rašiću na osnovu, kako navode, nesrpskih, dominantno albanskih glasova.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih 100 pripada strankama Albanaca, 10 je zagarantovano predstavnicima Srba, a 10 predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica.

Rok za konstituisanje skupštine privremenih prištinskih institucija je 7. avgust.