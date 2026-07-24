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Dok je Čomićeva ocenila da izbori sami po sebi neće rešiti probleme ukoliko ne bude političkog dijaloga, Pavlović je poručio da građane očekuje izbor između politike rezultata i, kako je rekao, politike zasnovane na negiranju svega što radi vlast.

Izbori ne mogu da zamene dijalog

Govoreći o najavi da će Srbija do kraja godine imati izbore, Gordana Čomić istakla je da samo izborni proces nije dovoljan da se društvene podele prevaziđu.

- Ne može izborna jesen sama da vrati politiku u institucije i demokratske okvire. To može samo dijalog. Pre izbora, za vreme izbora, posle izbora, kako god kome volja. Datum raspisivanja izbora ima svoja ustavna ograničenja, ali mnogo veći problem od toga jeste činjenica da nema dijaloga. Dokle god ga neće biti, imaćemo probleme - rekla je Čomićeva.

Ona je objasnila da protesti jesu deo demokratskog društva, ali da se politička borba ne može svesti samo na osporavanje protivnika.

- Protesti su deo demokratskog društva. Ja sam potpuno za to da svako ko kaže "mene niko ne vidi, niko me ne čuje, niko me ne sluša" izađe na ulicu i pokaže svoje nezadovoljstvo. To je legitimno. Ali ono što je problem jeste kada se u javnosti pravi atmosfera da neko sme, a neko ne sme da izađe na izbore. Imate građane koji imaju različite stavove i svi oni imaju jednako pravo da učestvuju u političkom procesu - navela je ona.

Kako je dodala, politička scena Srbije ima problem, jer nezadovoljstvo građana ne uspeva da se pretvori u jasnu političku ponudu.

- Ko god je vlast, postoji deo ljudi koji je kritikuje. Ali ono što nedostaje jeste politička artikulacija. Ne možete samo imati nezadovoljstvo, morate imati ideju, program i način da građanima objasnite šta nudite - rekla je Čomićeva.

Foto: Kurir Televizija

Biće borba rezultata i "jeftinog populizma"

Lazar Pavlović ocenio je da će predstojeća kampanja pokazati razliku između političkih opcija koje nude konkretne planove i onih koje se zasnivaju na kritici vlasti.

- Mislim da će ovo biti borba između rezultata i jeftinog populizma. Svaka ozbiljna politička organizacija koja želi da sutra vodi državu mora da ima plan i program, mora da ima ljude koji će sutra voditi ministarstva, mora da zna šta će uraditi kada dobije poverenje građana. Nije dovoljno samo kritikovati predsednika Vučića ili vlast. Građani će glasati za politiku, a ne samo protiv nekoga - rekao je Pavlović.

On je ocenio da deo opozicionog delovanja nije uspeo da napravi jasnu alternativu.

- Ako bazirate svoju politiku samo na tome "protiv Vučića", pitanje je šta dolazi posle toga. Građani moraju da znaju ko će voditi zdravstvo, školstvo, ekonomiju, spoljnu politiku. Ne možete reći da se borite za bolje institucije, a da istovremeno imate blokade koje traju mesecima i da ne ponudite nikakvo rešenje - rekao je Pavlović.

Govoreći o protestima i studentskim blokadama, on je ocenio da je napravljen snažan politički marketing, ali da je izostao sledeći korak.

- Mislim da su oni uspeli da naprave jedan jak marketinški brend i da su iskoristili slabost dela opozicije koja nije uspela da artikuliše želje svog biračkog tela. Ali kada govorimo o ozbiljnoj politici, sledeći korak mora biti program, ljudi, organizacija i jasna politika. Sama energija sa ulice nije dovoljna da se vodi država - rekao je Pavlović.

Foto: Kurir Televizija

"Referendumska atmosfera je pogrešan narativ"

Čomićeva je odbacila tvrdnje da će naredni izbori biti svojevrsni referendum o vlasti.

- Referendum mora da ima temu. Ne možete reći da je referendum pitanje da li je neko za vlast ili protiv vlasti. To nije referendum, to su izbori. Na izborima imate kandidate, imate programe i građani odlučuju kome daju poverenje - rekla je ona.

Dodala je da političke stranke imaju važnu ulogu u demokratskom procesu.

- Ako nemate političku organizaciju koja zna kako da energiju sa protesta pretvori u politički rezultat, onda ste napravili samo događaj. Ljudi izađu na ulicu, izraze stav, ali politika mora da zna šta dalje. Za to postoji politički zanat - rekla je Čomićeva.

GPS signal i 15.mart

Sagovornici su komentarisali i nove tvrdnje o navodnom ometanju GPS signala tokom protesta 15. marta.

Pavlović je rekao da smatra da se radi o pokušaju dodatnog podizanja tenzija.

- Da nije bilo ometanja dronova i GPS signala, valjda bi ljudi koji su tada upravljali letelicama prijavljivali probleme. Bilo je dronova tog dana i nije bilo takvih informacija. Mislim da je to još jedan pokušaj da se podigne panika i napravi nova tema koja će nekoliko dana biti u javnosti - rekao je Pavlović.

On je dodao da institucije treba da utvrde činjenice, ali da društvo mora da uvede odgovornost za plasiranje tvrdnji koje mogu da izazovu strah.

- Mora da dođe vreme odgovornosti. Ne možete stalno imati situaciju da se iznose teške optužbe, da se podiže panika, a da se posle nekoliko dana sve zaboravi. Zakon mora da važi jednako za sve i svako ko pređe granicu mora za to da odgovara - rekao je Pavlović.

Ko koči Srbiju na evropskom putu?

Tema razgovora bila je i odluka da Srbija još nije otvorila Klaster 3 u pregovorima sa Evropskom unijom.

Gordana Čomić ocenila je da je najveći problem u samoj Srbiji i nedostatku dijaloga.

- Jedini validan razlog za sporost i stajanje u reformama po evropskoj agendi jesmo mi sami. Suština evropskih reformi jeste da poboljšate društvo, da uvedete vladavinu prava, da imate institucije koje funkcionišu. A to ne može bez dijaloga između vlasti i opozicije - rekla je Čomićeva.

Ona je kritikovala deo evropske politike koji, kako je rekla, pokušava da utiče na unutrašnje političke prilike u Srbiji.

- Evropski parlament ima pravo da raspravlja o stanju u Srbiji i da daje izveštaje. Ali kada neko kaže "mi ćemo da promenimo vlast u Srbiji", postavlja se pitanje kako. Vaša uloga je da ocenjujete procese i razgovarate, a ne da budete deo unutrašnjih političkih borbi - rekla je ona.

"Srbija mora da vodi svoju politiku"

Govoreći o državama članicama koje su navodno bile protiv otvaranja Klastera 3, Pavlović je posebno komentarisao odnos Hrvatske prema Srbiji.

- Mislim da Hrvatska ne želi da Srbija napreduje na evropskom putu i da će svojim stavom otežavati taj proces. Ali ne treba da se bavimo time ko šta misli, već moramo da vodimo svoju politiku i da radimo ono što je dobro za Srbiju - rekao je Pavlović.

On je istakao da Srbija mora da nastavi reforme zbog sebe, bez obzira na spoljnopolitičke okolnosti.

- Mislim da je važno da imamo ekonomsku stabilnost, razvoj, investicije i da gradimo zemlju. Bez obzira da li neko Srbiju vidi bliže Evropi, Rusiji, Kini ili Americi, ono što mora da bude zajedničko jeste interes Srbije. Moramo da gledamo kako da svake godine povećavamo standard građana i razvijamo državu - rekao je Pavlović.

04:15 "NIJE DOVOLJNO SAMO BITI PROTIV VUČIĆA": Čomić i Pavlović o izbornoj jeseni koja čeka Srbiju Izvor: Kurir televizija

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