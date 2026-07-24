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Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je u Manili tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije (ASEAN) delegacija Srbije ostvarila sva tri zacrtana cilja, među kojima je i potvrda podrške više zemalja tog regiona teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.

Đurić je, na kraju učešća na samitu, rekao novinarima da su uspeli da obave i sadržajne razgovore o učešću više zemalja Jugoistočne Azije na Ekspo izložbi, koja se održava u Beogradu sledeće godine.

- I na bilateralnom nivou, što je treći, ali ne manje važan zadatak, uspeli smo da imamo kvalitetnu diskusiju i sastanke sa više uticajnih i velikih zemalja regiona. Ovde bih istakao da, kada kažem region, mislim zaista na širi region, s obzirom na to da smo imali dobre bilateralne susrete i sa predstavnicima Čilea, kao i sa predstavnikom Istočnog Timora - kazao je Đurić.

Kada je reč o samom samitu, ministar Đurić je kazao da se razgovaralo o izazovima sa kojima se ceo svet suočava, kao i o tome na koji način da se odgovori na istovremenu ekonomsku krizu izazvanu konfliktom na Bliskom istoku, preuređenje globalnog poretka, uspon veštačke inteligencije i rivalstvo između velikih sila.

- U svemu tome, Srbija traži svoje mesto zasnovano na principima Povelje Ujedinjenih nacija. Štiteći naše nacionalne interese, štiteći naše granice, štiteći Povelju Ujedinjenih nacija, štitimo istovremeno i nacionalni interes i neke univerzalne principe - rekao je.

Šef srpske diplomatije dodao je da je sa ministrom Istočnog Timora realizovan prvi susret u istoriji diplomatskih odnosa dve zemlje. Đurić se na marginama samita sastao i sa brojnim evropskim ministrima, među kojima su švedski, litvanski i poljski ministar, kao i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas, kao i ministar spoljnih poslova Republike Čile Fransisko Peres Makena.

Kako je dodao, veoma je značajno to što Srbija za svoju saradnju, ekonomski razvoj i budućnost ne gleda striktno na svoje neposredno okruženje, već nastavlja da vodi izbalansiranu i dalekosežno promišljenu spoljnu politiku koja želi da utemelji međunarodni položaj na saradnji sa zemljama budućnosti.

Đurić je naveo da je debata u Manili bila zrela, ozbiljna i odgovorna.

- Imam utisak da je ovde debata imala bolju strukturu nego u našem regionu i na našem kontinentu u celosti, što ne znam da li bi trebalo da nas ohrabri ili zabrine. Mene lično to brine, ali ono što me, s druge strane, ohrabruje jeste što vidim da ima sve više evropskih ministara i lidera koji vide značaj saradnje našeg kontinenta sa ovim delom sveta. I drago mi je što predstavljam zemlju koja je imala pionirsku ulogu u saradnji sa zemljama Jugoistočne Azije pre mnogo decenija i koja je u postkolonijalnoj eri pomagala razvoj pojedinih zemalja Jugoistočne Azije, baš kao što smo i u Africi bili među prvima - naveo je Đurić.

Šef srpske diplomatije posetu Filipinima započeo je juče, a učestvovao je i na konferenciji na visokom nivou visokih strana ugovornica Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji.