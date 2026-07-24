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Potpredsednik i internacionalni sekretar Srpske napredne stranke, Ana Brnabić, primila je delegaciju omladine Demokratskog zbora (NEDISY), najveće kiparske političke stranke i sestrinske organizacije Srpske napredne stranke u okviru Evropske narodne partije (EPP), koju predvodi predsednik NEDISY i poslanik u kiparskom parlamentu, Demos Georgiadis.

U otvorenom i prijateljskom razgovoru, kiparska delegacija istakla je apsolutnu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije, naglasivši važnost poštovanja međunarodnog prava, opštih principa i Povelje UN.

Takođe, izražena je i puna podrška procesu evropskih integracija Srbije, kao putu ka daljem razvoju zemlje, a pohvaljeni su i svi dosadašnji ekonomski rezultati. Sagovornici su naglasili važnost održavanja redovnih kontakata i razmeme stavova o temama od zajedničkog interesa.

Ana Brnabić primila delegaciju omladine demokratskog zbora Kipra (NEDISY) Foto: Privatna arhiva

U tom smislu, predložene su češće razmene stranačkih delegacija, a Srpska napredna stranka je prihvatila poziv da u narednom periodu poseti Kipar.

Poseta sestrinske NEDISY delegacije predstavlja potvrdu dobrih odnosa i važan korak u daljem unapređenju međustranačke saradnje na svim nivoima, sa posebnim akcentom na saradnju mladih u okviru omladine Evropske narodne partije (YEPP).

Kurir Politika

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