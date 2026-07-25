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Gostovanje Jasmine Paunović, bivše tužiteljke i prema pisanju medija jedne od glavnih kandidatkinja na tzv. studentskoj listi, u emisiji kod teoretičara zavere Dejana Lučića, predstavlja odličan primer nedostaka ne samo političke već i opšte kulture, politike diskriminacije, netolerancije ii lažnog "elitizma" koju nude blokaderi, ali i razlog zašto se imena njihovih kandidata uporno kriju od javnosti, ocenjuju sagovornici Kurira.

U emisiji Dejana Lučića "Inserti", u kojoj je gostovala Paunovićeva, izgovorene su uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, ljude drugih vera i rasa, omalovažavan je ženski rod, brakovi u kojima su bračni partneri članovi SNS, rečeno je da "Srbijom vladaju nesrbi", da Vučić sprovodi zamenu stanovništva, pomenuta je francuska fudbalska reprezentacija u kojoj nema nijednog belog čoveka, a Paunovićeva je najavila i plan posle izbora - zatvaranje granica.

- Da se postavlja pitanje kakva je onda vaša budućnost, gospodine predsedniče, kada vam oni budu sudili? - rekla je Paunovićeva, a nakon konstatacije voditelja da on (Vučić) neće biti ovde (u Srbiji), dodala je:

- Pa da vam kažem nešto, on ili neko njegov, iz najbližeg kruga... Ne mogu svi da odu.

Nakon toga su usledile bizarne teorije zavere i uvrede poput onih da otac predsednika Vučića nije njegov otac, kao i da Vučićeva deca nisu njegova.

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir

Nečuveno

Komentarišući poruke Paunovićeve, kao jedne od kandidata s tzv. studentske liste, politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da će sa otkrivanjem i drugih imena kandidata postati jasno da je "jedna jedina politika koju nudi blokaderski pokret - politika uvreda, mržnje i nasilja, ali i teške diskriminacije".

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Moram da priznam da je i za nas kojima je od početka bilo jasno šta ste krije iza blokaderskog pokreta - ove izjave do sada su nečuvene! Pričamo o ženi koja je bila na visokoj tužilačkoj funkciji, koja je kao članica nekakve Anketne komisije navodno nepristrasno istraživala pad nadstrešnice u Novom Sadu, a za koju se priča da je maltene druga na blokaderskoj listi. Ovakve ljude su blokaderi želeli da nam podvale kao nekakvu "elitu", one obrazovanje i vaspitanije, dok su glasači i članovi SNS predstavljani kao niža bića, a sada se tužiteljka usudila da priča i da vređa "naprednjačku porodicu"! Paunović je iskazala neverovatnu nekulturu, rasizam, antisemitizam i mizoginuju, i naravno neverovatnu i neobjašnjivu mržnju koju blokaderi gaje prema predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. Kakva si to "elita" i kakv si ti to politički lider ako se tvoj politički program svodi na zatvaranje granica, brojanje krvnih zrnaca i laži o roditeljima i deci tvog političkog oponenta? - vidno šokiran ocenjuje Obrknežev i dodaje:

Ana Brnabić: Da li vam je Jasmina Paunović još uvek ličnost godine? Predsednica Skupštine Ana Brnabić komentarisala je na konferenciji za medije intervju Jasmine Paunović, a na pitanje novinara da li je neko kontaktirao s njom (Brnabićevom) nakon tog intervjua, predsednica Skupštine rekla je da nije, niti da ima potrebe da s njom kontaktiraju, već sa onima koji su Jasmini Paunović dali nagrade.

- Razumem, nažalost, da njih ne zanima porodica Aleksandra Vučića. Stoti i hiljaditi put čujemo da mu otac nije otac i da njegova deca nisu njegova deca. Ovo je samo još jedna u nizu stvari koje je preživeo. Jesu li kontaktirali sa Evropskim pokretom u Srbiji i nakon ovakvih izjava da povuku ove nagrade? Nek pitaju NIN... Pitajte ih da li je i dalje Jasmina Paunović ličnost godine, a ako jeste, da li je u pozitivnom ili negativnom smislu. Znam da često kontaktiraju s Vladanom Đokićem. Znam da nije prihvatio nijedan Vučićev poziv na dijalog, ali je prihvatio svaki poziv stranaca. Je l' to ta kulturnija, obrazovanija, demokratskija Srbija koju imaju da ponude? - poručila je Brnabićeva.

- Sada razumem blokadere zašto uporno ne žele da se sazna ko je sve na njihovoj listi, jer ako su teorije zavere i kasenofobija "lična karta" kandidata koji je u samom vrhu liste, šta možemo da očekujemo od ostalih? I sami blokaderi su svesni da će im nestati i ono malo podrške građana koji su dobili na konto priča da su to "naša deca" koja se bore za neko bolje i pravednije društvo. Jel pravednije drušvo ono u kome se priča o nekakvoj zameni stanovništva i raspredaju kafanske teorije zavere? Ovo je slika i prilika blokadera i njihove vrednosti. Ovo što oni rade Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici normalan čovek ne bi mogao da zamisli, a ne da izgovori. Ipak, drago mi je da se pokazuje pravo lice blokadera i njihovih vođa.

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže za Kurir da ovakav vid retorike prelazi sve granice uobičajenog političkog diskursa, kao i da zaslužuje najširu moguću osudu u celokupnom društvu.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Da li je ovo ta kulturnija, obrazovanija i bolja Srbija zbog koje smo imali blokade ulica i univeziteta u Srbiji? Nedopustive su bilo kakve diskriminacije u društvu prema nečijem poreklu, nacionalnosti, boje kože ili vere, kada se to predstavlja kao elitizam onda dobijamo pokrete nalik nacističkim i fašističkim. Sama pomisao da je jedan deo građana superiornijij od drugog na osnovu političke opcije za koju se zalaže je potpuno nenormalna. Kampanja targetiranja porodice političkih funkcionera je pre svega moralno nedopustiva u svakom dekomokratskom društvu, ali svedoči i o nedostatku argumenata. Zato je veoma značjno da ljudi znaju ko se nalazi na tzv. studnetskoj listi i za šta se ti ljudi zalažu i zbog toga je dobro da se ovakve stvari otkrivaju - govori MIletić.

Paunovićeva: Lučić me je prekidao u razgovoru

Foto: Printscreen

Jasmina Paunović je nekoliko dana nakon gostovanja u emisiji kod Dejana Lučića, u intervjuu za portal Nova, pokušala da ublaži reakcije javnosti izazvane spornim izjavama. Branila se tvrdnjom da ne prati rad Dejana Lučića, da ga ne doživljava kao teoretičara zavere, već kao "svakog drugog novinara", te da je verovala u dobronamernost razgovora.

- On me je tokom razgovora prekidao, što nije bilo ni slično našem prvom razgovoru, i nametao neke rečenice kojima sam bila frapirana. Moj komentar nijedan nije bio ni "da" ni "ne" U jednom trenutku on je počeo da govori o predsedniku Republike Srbije, o njegovoj porodici, i to gledajući u mene. Ja sam okrenula temu, rekla sam "da, da, dobro, to sam i ja čula", ali sam nastavila sa svojom temom - navela je Paunovićeva.

Međutim, pitanje odgovornosti se nameće, jer za osobu s višedecenijskim iskustvom u pravosuđu objašnjenje da nije upoznata s radom autora čiji su format i stavovi odavno prepoznatljivi javnosti teško je održivo. Ulaskom u taj medijski prostor, bez obzira na prvobitnu nameru, prihvaćen je i kontekst koji on nosi.