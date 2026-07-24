"Ko nam je pravdu u ovoj zemlji delio, s obzirom na to da je reč o ženi koja je bila javni tužilac. Koja je duboko zabrazdila u politiku kao potencijalni kandidat, i to visoko pozicionirana na blokaderskoj listi. To znači da je ona tamo predstavljala i program te liste.

Ona to čini u emisiji čoveka koji je čitavu svoju karijeru gradio na plasiranju poluinformacija, dezinformacija, na jedan način koji je svojstven takozvanim teoretičarima zavere, ili kako bi narod rekao, šarlatanima. koji daje sebi za slobodu da određuje on ko je koga rodio, ko je kome otac, kao da su oni bili prisutni kada se sve to dešavalo. Ona je jako dobro znala u čiju emisiju ide. Jer se sa te bine megafon koristi samo da se, u ovom trenutku, napadne Vučić, odnosno država Srbija".