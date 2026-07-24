"NJIMA NIŠTA NIJE SVETO, ČAK NI PORODICA!" Ministarka Đurđević Stamenkovski: Nekadašnjom tužiteljkom treba da se pozabavi njen bivši poslodavac - tužilaštvo
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, govoreći o blokaderima, kaže da "njima ništa nije sveto, čak ni porodica!"
Osvrćući se na skandalozne izjave Jasmine Paunović u podkastu kod Dejana Lučića, ministarka poručuje da "nekadašnjom tužiteljkom treba da se pozabavi njen bivši poslodavac, tužilaštvo".
"Kakva je onda vaša budućnost, gospodine predsedniče", rekla je Jasmina Paunović, na šta se, takođe sramnim rečima, nadovezao Matić: "Boli njega briga za Andreja".
Bivša tužiteljka je nastavila: "Aleksandar Vučić nije sa svojom decom. Pa nisu ni njegova. Ali, da. Pa dobro sad".
Đurđević Stamenkovski je rekla da nakon ovoga može jedino da kaže: "Dobro smo mi prošli".
"Ko nam je pravdu u ovoj zemlji delio, s obzirom na to da je reč o ženi koja je bila javni tužilac. Koja je duboko zabrazdila u politiku kao potencijalni kandidat, i to visoko pozicionirana na blokaderskoj listi. To znači da je ona tamo predstavljala i program te liste.
Ona to čini u emisiji čoveka koji je čitavu svoju karijeru gradio na plasiranju poluinformacija, dezinformacija, na jedan način koji je svojstven takozvanim teoretičarima zavere, ili kako bi narod rekao, šarlatanima. koji daje sebi za slobodu da određuje on ko je koga rodio, ko je kome otac, kao da su oni bili prisutni kada se sve to dešavalo. Ona je jako dobro znala u čiju emisiju ide. Jer se sa te bine megafon koristi samo da se, u ovom trenutku, napadne Vučić, odnosno država Srbija".
"Sama činjenica da oni uopšte vode ovakav razgovor najbolje vam govori u kakvom bi smeru Srbija išla u slučaju bilo kakvog njihovog preuzimanja poluga vlasti", zaključuje ministarka Đurđević Stamenkovski.