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Carine od 35 odsto koje su ranije SAD zarezale Srbiji više ne važe?!

Prema nezvaničnim saznanjima, Srbija je u prethodnim danima vodila intenzivne razgovore sa američkom administracijom o trgovinskim pitanjima, a očekuje se da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras u 19.30 časova govoriti o rezultatima tih pregovora.

Vučić je nedavno istakao da se Srbija nalazi usred globalnih geopolitičkih previranja čije posledice osećaju i domaća privreda i izvoznici.

Američki predsednik Donald Tramp podsetimo, uveo je jutros novu rundu carina na robu iz više od 80 zemalja, koje su stupile na snagu u petak ujutru. Nove dažbine iznose 10 ili 12,5 odsto, a odnose se na najveće trgovinske partnere SAD, uključujući Evropsku uniju, Kanadu, Meksiko, Kinu, Indiju, Veliku Britaniju i Japan.

Kurir.rs/Blic

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