"NEMAJU NIKAKAV MORAL I NE POZNAJU ETIKU" Ana Brnabić o "odbrani" Jasmine Paunović na blokaderskoj Novoj S! VUČIĆ ĆE VEČERAS SAOPŠTITI NEVEROVATNE VESTI
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je sramnu odbranu koju je Jasmina Paunović iznela na blokaderskoj televiziji Nova S nakon što je na jeziv način izvređala predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.
Predsednica Skupštine se najpre osvrnula na potez Nove S.
- Prvo bih prokomnetarisala neprofesionalizam Nove S koja se pozivala na nekakav podkast, a pritom nisu obavestili svoju publiku o tome kakve je sve uvrede iznela gospođa Paunović na račun predsednika Srbije i njegove porodice, njegove dece. A to što ona sada priča u intrevjuu za Novu pokazuje da oni nemaju nikakav moral i da ne poznaju nikakvu etiku. Svako ko je pogledao podkast zna koliko je slagala sve što je rekla, a da ovi sa Nove S posle tri dana tišine daju prostor takvoj osobi da se opravda - poručila je Brnabić za televiziju Informer.
Kako je dodala, sramotno je to što je uradila Nova S.
- Oni stoje iza tih reči, oni su pokazali da podržavaju one gnusne izjave koje je ona izrekla - istakla je ona.
Predsednica Skupštine je upozorila da kada bi oni došli na vlast, kamen na kamenu ne bi ostao.
- S druge strane, svi znaju ko je predsednik Srbije i šta je uradio i šta još uvek radi za našu zemlju - rekla je Brnabić.
Prema njenim rečima, tužno je što blokaderi ne žele da saznaju istinu, već i dalje šire priču o navodnom ocu predsednika Srbije.
- Molim ljude da poslušaju našeg predsednika večeras u pola osam i sve ono što će imati da saopšti građanima Srbije, mnogi će se iznenadi - otkrila je Ana Brnabić i dodala kako su u pitanju sjajne vesti iz oblasti ekonomije.
Inače, predsednik Vučić je gost Drugog Dnevnika na RTS-u.
Kurir.rs/Informer