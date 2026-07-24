TEŠKA SPRDAČINA SA JASMINOM PAUNOVIĆ! Riha je brutalno ismejala, jednom rečenicom ubola u metu: "Pitajte je još koji put, možda zaboravimo šta je rekla"
Javne rasprave i izjave bivše tužiteljke Jasmine Paunović ponovo su se našle na udaru kritika i podsmeha, a ovoga puta brutalnu prozivku na njen račun uputila je novinarka Antonela Riha.
Naime, Paunović je u emisiji Dejana Lučića govorila šta ne samo aktulenu vlast, već i čitavu državu čeka nakon izbora ako blokaderi ostvare pobedu: izolacija zemlje kroz zatvaranje granica, a detaljnije o tome pročitajte klikom OVDE.
U međuvremenu, komentarišući konstantne pokušaje blokaderskih medija da se kontradiktorne izjave Paunovićeve ublaže ili dodatno razjasne, Antonela Riha je kratko i efektivno poručila:
- Hajde pitajte je još nekoliko puta, možda svaki put bolje objasni, pa da zaboravimo šta je rekla.
Nema sumnje, Riha je jednim jedinim sarkastičnim "udarcem" ubola pravo u metu — i ogolila svu besmisao njenih naknadnih pojašnjenja.