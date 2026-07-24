Slušaj vest

Javne rasprave i izjave bivše tužiteljke Jasmine Paunović ponovo su se našle na udaru kritika i podsmeha, a ovoga puta brutalnu prozivku na njen račun uputila je novinarka Antonela Riha.

Naime, Paunović je u emisiji Dejana Lučića govorila šta ne samo aktulenu vlast, već i čitavu državu čeka nakon izbora ako blokaderi ostvare pobedu: izolacija zemlje kroz zatvaranje granica, a detaljnije o tome pročitajte klikom OVDE.

U međuvremenu, komentarišući konstantne pokušaje blokaderskih medija da se kontradiktorne izjave Paunovićeve ublaže ili dodatno razjasne, Antonela Riha je kratko i efektivno poručila:

- Hajde pitajte je još nekoliko puta, možda svaki put bolje objasni, pa da zaboravimo šta je rekla.

Screenshot 2026-07-24 183821.png
Foto: X printscreen

Nema sumnje, Riha je jednim jedinim sarkastičnim "udarcem" ubola pravo u metu — i ogolila svu besmisao njenih naknadnih pojašnjenja.

Ne propustitePolitika"NEMAJU NIKAKAV MORAL I NE POZNAJU ETIKU" Ana Brnabić o "odbrani" Jasmine Paunović na blokaderskoj Novoj S! VUČIĆ ĆE VEČERAS SAOPŠTITI NEVEROVATNE VESTI
WhatsApp Image 2026-07-24 at 13.59.32.jpeg
Politika"NJIMA NIŠTA NIJE SVETO, ČAK NI PORODICA" Ministarka Đurđević Stamenkovski: To govori u kakvom bi smeru Srbija išla u slučaju njihovog preuzimanja poluga vlasti
Screenshot 2026-07-23 201313.png
Politika"DA LI VAM JE JASMINA PAUNOVIĆ JOŠ UVEK LIČNOST GODINE?" Brnabić o kandidatkinji sa tzv. studentske liste i zidu ćutnje onih koji su joj dodeljivali nagrade
WhatsApp Image 2026-07-24 at 13.59.31 (1).jpeg
PolitikaDELILI JOJ NAGRADE, A SADA ĆUTE: I blokaderi se ograđuju od Jasmine Paunović, a CRTA i Evropski pokret u Srbiji NE! "Ne bi trebalo da gazi ni KUPUS U KACI"
Jasmina Paunović