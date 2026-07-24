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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u Dnevniku RTS kazao da su od noćas ukonute carine za srpsku robu u SAD.

- Znamo šta je bila američka roba i imali smo deficit, ali oni su računali da je to izvoz iz EU jer su koristili holandske kompanije kao posrednike. Ljudi treba da znaju da je to nama donelo probleme, posebno kod dela stranih kompanija, ali i kod domaćih. Dobra vest je da od noćas, po našem vremenu, tarife za Srbiju su 0 odsto. Verujem da će biti u nekom periodu između 10 i 12, ali sad će biti 0 odsto. To nama daje ogromnu šansu - rekao je predsednik Srbije.

Kurir.rs

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