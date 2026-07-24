Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o sniženju cena lekova i najavio isplate novčane pomoći za određene kategorije građana.
Politika
NIŽE CENE LEKOVA I ISPLATA NOVCA GRAĐANIMA Vučić podelio važne vesti: Predsednik najavio velike promene od avgusta, otkrio i datume
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u drugom Dnevniku RTS-a govorio o sniženju cena lekova, kao i isplati novčane pomoći za punoletne građane.
- Od 1. avgusta idemo sa nižom cenom lekova. Znamo šta smo učinili po tom pitanju da bi se do toga došlo. Imamo uobičajenu podelu penzija od 2. do 10., a 14. septembra idemo sa isplatom svega onoga o čemu smo govorili. Pa isplata za one koji su pod boračkom zaštitom, socijalnom - rekao je predsednik Vučić.
Kurir.rs
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