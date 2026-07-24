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Gostovanje Jasmine Paunović, bivše tužiteljke i jedne od glavnih kandidatkinja na listi Studenata u blokadi, u podkastu publiciste Dejana Lučića izazvalo je burne reakcije u javnosti, nakon što je iznela niz spornih stavova. Paunović je, između ostalog, govorila o tome da Srbiju, kako je navela, "ne vode Srbi", protivila se mogućnosti da "Arapi glasaju" u Srbiji, iznela stav da bi po dolasku na vlast trebalo "izolovati zemlju i granicu sa Srbijom", dok je na tvrdnje voditelja o poreklu predsednika Aleksandra Vučića odgovorila da je takve priče "čula iz više izvora".

Nakon kritika koje su usledile, Paunović je saopštila da su njene izjave pogrešno predstavljene, tvrdeći da su "tabloidni mediji iskoristili ulogu voditelja i njegove lične stavove, imputirajući ih njoj kao sagovornici". Upravo o tom gostovanju i njegovim političkim posledicama govorili su gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji.

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu dr Milan Petričković ocenio je da izjave iznete u podkastu prevazilaze granice političke debate.

- Sve je poprilično diskutabilno, a u jednom momentu prelazi ne samo granicu dobrog ukusa, već i racionalne komponente i ulazi u tešku iracionalnost i patološke dimenzije. Posebno su mi zaparale uši tvrdnje da su rodoljublje i privrženost tradicionalnim vrednostima glavne odlike studentske liste, jer ono što smo mogli da vidimo u javnosti ne potvrđuje takvu sliku - rekao je Petričković.

profesor politickih nauka u Beogradu Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Govoreći o odnosu prema Evropskoj uniji, istakao je da patriotizam i evropske integracije ne moraju biti suprotstavljeni pojmovi.

- Ne vidim put ka Evropskoj uniji kao nešto što je suprotno očuvanju nacionalnog identiteta. Saradnja sa Evropom ne znači odricanje od sopstvene kulture, tradicije i identiteta - naveo je profesor.

Petričković je posebno kritikovao deo razgovora koji se odnosio na privatni život predsednika Srbije, ocenjujući da takve teme izlaze iz okvira političke rasprave.

- Tumačenje nečijih porodičnih odnosa izlazi iz domena politike i prelazi u sferu dehumanizacije. Istinska politika treba da se bavi ekonomijom, spoljnom i unutrašnjom politikom, socijalnim merama i razvojem države, a ne ličnim diskreditacijama - rekao je on.

"Njene izjave šire mržnju"

Narodni poslanik SNS Nebojša Bakarec ocenio je da je gostovanje Jasmine Paunović pokazalo da, kako tvrdi, lideri studentske liste "nemaju politički program, već koriste govor mržnje i dehumanizaciju".

- Ovo nije običan podkast. Težinu mu daje činjenica da je Jasmina Paunović bila tužilac i da je danas druga na studentskoj listi koja, prema istraživanjima, ima značajnu podršku građana. Tokom emisije iznete su izjave koje su, po mom mišljenju, predstavljale govor mržnje, rasizam i ksenofobiju, a pojedine tvrdnje gospođa Paunović je potvrđivala ili dodatno komentarisala - rekao je Bakarec.

Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

On je naveo da je posebno sporan deo razgovora koji se odnosio na predsednika Srbije i članove njegove porodice.

- Najgore je što niko nije osudio pokušaj dehumanizacije predsednika i njegove porodice. U emisiji su iznete tvrdnje o njegovom poreklu i članovima porodice, a gospođa Paunović ih nije osporila. Smatram da je to nedopustivo u političkoj borbi - kazao je Bakarec.

Dodao je i da je sporna emisija u međuvremenu uklonjena sa interneta, ocenjujući da bi nadležni organi trebalo da ispitaju da li u iznetim tvrdnjama postoje elementi krivičnih dela.

Menadžer Grada Beograda i član Predsedništva SNS Miroslav Čučković rekao je da će građani na predstojećim izborima imati priliku da uporede programe političkih aktera, ocenjujući da je nastup Jasmine Paunović pokazao kakvu politiku zastupaju pojedini predstavnici studentske liste.

Foto: Kurir Televizija

- Druga osoba na listi je neko ko, prema onome što smo čuli, govori o izolaciji zemlje, zatvaranju granica i dehumanizaciji političkih protivnika. Umesto da razgovaramo o programima, projektima i planovima za razvoj države, svedočimo pokušajima da se politička borba svede na lične diskvalifikacije i polarizaciju društva - rekao je Čučković.

On je dodao da očekuje da će se predizborna kampanja voditi kroz predstavljanje konkretnih programa, a ne, kako je naveo, kroz "medijske kampanje i lične napade", ocenjujući da građani treba da odlučuju na osnovu ponuđenih politika i rezultata.

01:59 Čučković za Kurir TV: "Biće izbori za nekoliko meseci i pobedićemo" Izvor: Kurir televizija