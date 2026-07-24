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Nastavljaju da se nižu kritike i podsmeh na račun skandaloznih izjava bivše tužiteljke Jasmine Paunović, nakon što je njeno gostovanje izazvalo pravu buru u javnosti.

Nakon brutalne prozivke novinarke Antonele Rihe, oglasio se i doktor medijskih studija i predavač novinarstva na Univerzitetu Edinburg Napijer Aleksandar Kocić.

Kocić se takođe osvrnuo na konstantne pokušaje blokaderskih medija da se ublaže ili dodatno razjasne kontradiktorne izjave Jasmine Paunović.

- Ni ova ne ume da se vadi. Sa onakvim stavovima, kako bi i umela. "Kao žena i majka…" - odmah ti je sve jasno - poručio je Kocić na svom Iksu.

Foto: Printskrin X

Po svemu sudeći, naknadna objašnjenja Jasmine Paunović samo su dodatno produbila utisak koji je svojim skandaloznim izjavama ostavila u javnosti, što se vidi i po brojnim reakcijama.

Riha je prethodno, komentarišući izjavu Jasmine Paunović da je "cilj targetiranja diskreditacija njenog imena na potencijalnoj studentskoj listi", poručila:

- Sama se namestila i diskreditovala, slučajno ili namerno - poručila je Riha.

Foto: Printskrin X

Podsetimo, Jasmina Paunović je tokom gostovanja u emisiji Dejana Lučića izjavila da bi, ukoliko bi blokaderi pobedili na izborima, jedna od prvih mera bila zatvaranje granica, uz tvrdnje da bi potom usledilo procesuiranje predstavnika aktuelne vlasti. Tokom emisije saglasila se i sa skandaloznim tvrdnjama voditelja o predsedniku Srbije i njegovoj porodici, a nije reagovala ni na niz vulgarnih komentara koje je voditelj izneo o ženama i pristalicama SNS-a. Više o tome pročitajte klikom ovde.