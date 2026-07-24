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Kompanija Zepter prva je javno reagovala povodom spornih objava i istupa Jasmine Paunović, koji su izazvali zgražavanje javnosti.

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Dejan Lučić Foto: Kurir Televizija

Rasna, verska i nacionalna netrpeljivost koju je kao gost Dejana Lučića Paunovićeva širila, izazvala je lavinu osuda, a kompanija Zepter je, između ostalog, saopštila:

"Kompanija Zepter International nema nikakve veze sa stavovima, komentarima, političkim porukama niti načinom komunikacije autora ili gostiju bilo koje emisije u kojoj se reklamiraju naši proizvodi. Reklamiranje proizvoda ne predstavlja niti može predstavljati podršku sadržaju emisije, političkim stavovima ili javnim nastupima bilo kog pojedinca.

Posebno želimo da naglasimo da najoštrije osuđujemo svaki oblik govora koji vređa ljudsko dostojanstvo, podstiče netrpeljivost ili koristi uvredljiv i vulgaran rečnik prema bilo kome – bez obzira da li je reč o predsedniku Republike, predstavnicima državnih institucija, političkim funkcionerima, nosiocima javnih funkcija ili bilo kom građaninu."

Na Iksu je osvanula i sledeća objava:

jasmina Paunović
Foto: Printscreen

"E majku mu, eno Zepter otkazao emisiju i studio onom kliničkom ludaku Lučiću. Sad neka mu Jasmina nađe prostor da zajedno šire rasnu, versku i nacionalnu netrpeljivost."

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