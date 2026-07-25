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U prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta - 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane.

1/27 Vidi galeriju Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije 2026. godine Foto: Marko Karović

10.29 - Svečani defile kadeta

Posle obraćanja predsednika počeo je svečani defile najmlađih oficira Vojske Srbije.

10.19 - Predsednik Vučić se obratio najmlađim oficirima Vojske Srbije

Vučić kaže da mu je danas 10. put da kao predsednik republike dočekuje nove oficire Vojske Srbije.

- Ponosan sam na vas, na godine posvećenosti našoj vojsci, želim da kažem da mi je izuzetna čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka, koji će čuvati i štititi našu zemlju. Kao što možemo da vidite, promenili smo uslove ovde na akademiji, i gotovo sve smo renovirali, ali uvek nam preostaje još toga da unapredimo i uradimo - rekao je predsednik.

Ističe da su uslovi života naših vojnika drastično promenjeni.

- Pre samo 12 godina prosečna plata je bila oko 300 evra. Danas je značajno viša od 1200 evra. U međuvremenu smo se značajno opremili, i postali smo neuporedivo snažnija armija. To smo uradili ne da pretimo bilo kome, već zato što smo naučili gorke lekcije iz istorije, kada god smo bili slabi, dolazili su da nas unize - kazao je Vučić.

U današnje vreme previranja i međunarodnog bezakonja, u vreme kada se ne primenjuje Povelja UN, vi ste garant bezbednosti i sigurnosti građana Srbije, poručio je on.

- Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi i svojoj budućnosti, jer kad god smo se oslanjali na nekoga drugog, pokazalo se da smo pravili grešku. Savezništva su potrebna, ali moramo biti dovoljno jaki da branimo svoju zemlju. Danas ste se zakleli na očuvanje Ustava naše zemlje i teritorijalnog integriteta, i to kažem zato što znam kroz kakve ćete pritiske prolaziti vi i naše rukovodstvo. Kosovo i Metohija je deo naše zemlje, i po Ustavu i po pravdi Boga. Tu svetinju moramo da čuvamo, nikoga ne napadajući i ne preteći - kaže predsednik.

Vučić ističe da protiv nas u regionu osnivaju saveze, i dodaje da smo razumeli te poruke.

- Počeli smo da obezbeđujemo najsavremeniju opremu za vas, dragi oficiri. Posebno sam srećan kada sam video vaše dosijee, kada sam video koliko ste znanja stekli. Vi ste najvažniji resurs, vaše znanje je nešto što će praviti prevagu u budućnosti - kaže on.

Želim vam bolje dane, ali ti dani neće biti laki, poručio je predsednik.

- Dolaze mnogo teži, za to ste školovani i obučavani. Mi vam verujemo i polažemo nadu u vas. Niko znanje, odvažnost i hrabrost ne može da vam oduzme. Poziv vojnika i oficira biraju samo najčasniji i najhrabriji. Hvala vam za sve, hvala vašim porodicama, a posebno vam hvala za sve što ćete tek da uradite za Srbiju. Živela Vojska Srbije, živela Srbija - rekao je predsednik, na šta se prolomilo: Živela!

10.16 - Obraćanje potporučnika Predraga Đuričića

Prvi u rangu Predrag Đuričić rekao je da mu je čast što se obraća ispred cele klase.

Foto: Screenshot RTS

- Svi smo spremni za dužnost, i radujemo se tome! Naša srca će biti posvećena odbrani našeg naroda, i svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim. Naš narod sa svojim nasleđenim vojničkim genom, sa Vojskom Srbije i njenim starešinama, uspešno će odgovoriti svim savremenim bezbednosnim izazovima - kazao je on.

On se na kraju obraćanja zahvalio roditeljima, profesorima i starešinama.

10.13 - Vučić uručio sablje najboljima

Predsednik Vučić je potom kadetima Predragu Đuričiću, Nemanji Ivanoviću, Lazaru Đorđeviću i kadetkinji Medicinskog fakulteta VMA Jeleni Mićić uručio sablje.

1/4 Vidi galeriju Vučić uručio sablje kadetima Foto: Screenshot RTS

10.07 - Obraćanje generala Bobana Đorovića

Rektor Univerziteta odbrane Srbije general Boban Đorović pozdravio je predsednika Vučića i prisutne zvanice, i istakao je da je kvalitet nastavnog procesa podignut na najviši nivo.

- Na tom putu nismo bili usamljeni. Koristim ovu priliku da zahvalim državnom i vojnom rukovodstvu - rekao je on.

General Boban Đorović Foto: Screenshot RTS

On kaže da istinski elitni stroj jednog društva čine ljudi koji su spremni da se žrtvuju.

- Kadeti Univerziteta odbrane čine najveće blago Republike Srbije, spremni da joj služe odano i disciplinovano - naglasio je general Đorović.

- Živeli najmlađi potporučinici Vojske Srbije - rekao je Đorović na kraju obraćanja, na šta je pozdravljen sa: "Živeli".

9.58 - Vučić stigao na promociju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na promociju u kasarni na Banjici.

Predsednik Aleksandar Vučić Foto: Screenshot RTS

- Oficiri i kadeti, zdravo! - pozdravio je Vučić postrojene kadete, na šta se gromko prolomilo - Zdravo!

Usledio je svečani doček kadetske zastave, a potom intonirana himna "Bože pravde".

Sve spremno za početak smotre

Na plato kasarne pristižu porodice, prijatelji i brojni gosti koji će prisustvovati jednom od najvažnijih dana u životu mladih kadeta. Na licima članova njihovih porodica vide se ponos i uzbuđenje.