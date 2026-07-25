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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas, na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, da je Kosovo i Metohija "deo Srbije i po Ustavu i po pravdi Boga" i da to "mora da se zapamti i ta svetinja čuvati".

- Ono u šta ste se zakleli danas je poštovanje Ustava i očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije. Znam kroz kakve pritiske ćete prolaziti, i vi i političko rukovodstvo. Ništa svetije i važnije nemamo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo Srbije, i po Ustavu i po pravdi Boga. To moramo da zapamtimo i tu svetinju da čuvamo. Nikoga ne dirajući, nikoga napadajući, nikome preteći, samo uvek da budemo svoji na svome - naglasio je Vučić u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Aleksandar Vučić na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije Foto: Marko Karović

On je ukazao da su pravljeni vojni savezi u regionu protiv Srbije.

- Mi smo razumeli te poruke i počeli da obezbeđujemo ono što je najbolje i najsavremenije za nas - rekao je Vučić.

Kurir Politika 

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