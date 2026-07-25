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O izjavi Borka Stefanovića, koji tvrdi da SAD nisu ukinule carinske tarife Srbiji, predsednik Vučić kaže da je on to malo pametnije rekao.

- Nije rekao da nisu ukinuli, već je rekao da tu nema naših zasluga, baš kao što sam ja rekao, to je zasluga federalnih sudova. On je rekao da potpuno slučajno ne potpadamo pod nove kriterijume. E tu nema ništa slučajno. Za to je zaslužna država Srbija i srećan sam što smo u tome uspeli. Meni je žao što neki ne vole Srbiju i ne slušaju šta govorim. Ja sam rekao, da podsetim, da će doći vreme kada ćemo imati 10 do 12 odsto tarife. Bilo kada, mnogo je manje od 35. To je odlična vest za sve građane Srbije. Ali postoje kod nas ljudi koji ne navijaju ni za našu reprezentaciju, samo da bi mogli da kažu: Čim je gore po Vučića, to bolje za njih. Srbija se voli uvek i u svakom trenutku - rekao je on.

Na pitanje o Jasmini Paunović i govoru mržnje i teorijama zavere koje je iznela, predsednik kaže da otkrivamo svakog dana sa kakvim ljudima imamo posla.

- Da nisam predsednik Republike, mogao bih niz ružnih reči da kažem i da ne pogrešim. Ja nisam video toliko neobrazovanih, nepismenih, sklonih teorijama zavere i loših ljudi. Ne možete reći da je dobar čovek neko ko napada tuđe porodice. Kažete da mi otac nije otac, a majka nije majka. Hvala vam, ja volim svoje roditelje najviše na svetu. Ja želim ujedinjene porodice, to su sve pokušali da razore. To će isto sutra da misle o vašoj majci i ocu, nisam samo ja u pitanju. Protiv toga moramo da se izborimo - kazao je on.

Posle najave Jasmine Paunović da će podneti tužbu protiv Ane Brnabić i Informer televizije, predsednik kaže da je to apsurdno i sramota.

- Ali govori o paralelnom univerzumu u kom neki ljudi žive. I kada dele porodice, tuku ljude, pozivaju na sukobe, onda se sete da su oni žrtve. Kako ste žrtve, zato što je neko pustio to što ste govorili? Velika sramota. Verovatno se poziva na povredu časti i ugleda. Nemam komentar na takvu čast i ugled. Kaže da je iz više izvora čula da mi majka nije majka, a otac nije otac. Moji roditelji su stari, majka ima 81 godinu, otac 85. Ne oni, već ničiji roditelji u Srbiji nisu zaslužili takvo sramno ponašanje. I štitiću svaku porodicu u Srbiji. Mi se u narednom periodu borimo za naše vrednosti i našu budućnost. Živela ujedinjena Srbija - poručio je na kraju predsednik.