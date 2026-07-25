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Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev izjavio je danas da je ukidanje američkih tarifa od 35 odsto na srpsku robu prvi vidljiv rezultat strateškog dijaloga Srbije i SAD, ali da su rezultati već vidljivi i u odnosu prema Kosovu i Metohiji.

- Juče je United States Trade Representative (USTR), glavna institucija pri Beloj kući zadužena za međunarodne trgovinske odnose i pitanja, promenila set carinskih odredbi. Mislim da je to jedan od prvih vidljivih rezultata (dijaloga) i dobrog pristupa, nove energije i potencijala za buduću saradnju. Dakle, sada je praktično bescarinska trgovina, izvoz iz Srbije ka SAD će se usklađivati, najavljene su neke nove potencijalne stope, ali će one verovatno biti globalne, odnosno generalne - rekao je Kozarev za TV Prva.

1/1 Vidi galeriju Dušan Kozarev, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Foto: MSP SRBIJE/MSP SRBIJE

On je podsetio da je američki predsednik Donald Tramp poslednjih nekoliko godina vodio geopolitiku kroz nametanje visokih carinskih stopa.

- Mi smo bili značajno na udaru, suočili smo se sa možda najvećim carinskim barijerama u Evropi, a među najvećima i u svetu - poručio je Kozarev.

Navodi da je strateški dijalog između Srbije i SAD suštinski otvorio američki državni sekretar Marko Rubio, sa kojim je nedavno razgovarao.

- To i te kako znači kao poruka od SAD. Istovremeno, kad smo mi započeli strateški dijalog i kad smo mi kao prve korake dobili ovo o čemu smo sve pričali, uključujući i ovo sinoć, da nam se ukidaju carine, za Prištinu su zatvorena vrata. Tako da politika aparthejd režima Aljbina Kurtija očigledno nailazi na odgovarajuću reakciju sve većeg dela međunarodne zajednice, uključujući i najveće svetske sile - ocenio je Kozarev.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinoć da će američke tarife na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto.

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio otvorili su 17. jula prvu rundu strateškog dijaloga Srbije i SAD, čime je započelo novo poglavlje u odnosima dveju zemalja i uspostavljen institucionalni okvir za njihovo dalje strateško povezivanje.