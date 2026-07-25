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Skupštinska rasprava o poverenju Vladi Srbije, koja je na zahtev opozicije zakazana za ponedeljak, biće jedna od ključnih političkih tema pred najavljene parlamentarne izbore do kraja godine.

Političarka Gordana Čomić ocenila je da je održavanje rasprave važno pre svega zbog poštovanja Ustava i procedura, ističući da ne očekuje da Vlada izgubi većinu u parlamentu.

- Potrebno je 126 glasova za nepoverenje Vladi. Nije za verovati da je ova vlada izgubila većinu, ali je dobro da se poštuje Ustav i da niko ne može da kaže da se rasprava izbegava. Ishod ćemo videti nakon sednice, ali mislim da će ona biti završena istog dana - rekla je Čomić.

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Ona je dodala da je termin održavanja sednice, osim poslovničkog, i političko pitanje, jer opozicija bez podrške većine nije mogla sama da obezbedi njeno zakazivanje.

"Vlada neće izgubiti poverenje, to je praktično isključeno"

Narodni poslanik i advokat Branko Pavlović smatra da je sednica trebalo da bude održana ranije, ali ocenjuje da njen ishod nije sporan.

- Vlada neće izgubiti poverenje, to je praktično isključeno. Ipak, ovom sednicom otklanja se prepreka za raspisivanje prevremenih izbora, koji bi, po mom mišljenju, mogli da budu raspisani već od 20. septembra. Rasprava će, verujem, trajati dva ili tri dana i svako će pokušati da je iskoristi za predstavljanje svojih političkih stavova - rekao je Pavlović.

Narodni poslanik Branko Pavlović Foto: Kurir Televizija

Govoreći o predstojećoj kampanji, naveo je da će njegova politička opcija nastojati da predstavi programske razlike u odnosu na vladajuću većinu.

Politikolog Perko Matović ocenio je da će vladajuća većina zadržati podršku u parlamentu i da se na izbore ide iz političkih, a ne parlamentarnih razloga.

- Izbori se raspisuju zbog sociopolitičke krize koja je, po mom mišljenju, veštački stvorena. Ne očekujem drastično drugačiji rezultat u odnosu na prethodne izbore. Moguće su promene unutar opozicionog bloka, ali verujem da će vladajuća većina ostati stabilna - rekao je Matović.

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On je dodao da je u demokratskom društvu legitimno više puta proveravati volju građana, ukoliko za to postoji politička procena.

O finansiranju nevladinog sektora

Jedna od tema emisije bilo je i finansiranje nevladinog sektora, nakon istraživanja Vukše Dragovića o tokovima novca koji se, kako tvrdi, sliva u organizacije civilnog društva.

Dragović je rekao da građani imaju pravo da znaju ko finansira organizacije koje, prema njegovim rečima, utiču na politički život Srbije.

- Smatram da je neophodno da znamo ko nam šalje političke poruke. Sve što sam predstavio zasniva se na javno dostupnim podacima koje svaki građanin može da proveri. Ukoliko određene organizacije imaju politički uticaj, građani treba da znaju kako se finansiraju - rekao je Dragović.

Foto: Kurir Televizija

Komentarišući reakciju evropske komesarke za proširenje Marte Kos, koja je ocenila da su napadi na civilno društvo u Srbiji neprihvatljivi, Dragović je izjavio da, prema njegovom mišljenju, Brisel štiti organizacije koje finansira.

Govoreći o evropskim integracijama Srbije, ocenio je da su uslovi koje Evropska unija postavlja Srbiji, kako tvrdi, neprihvatljivi i da ne vidi mogućnost da zemlja postane članica EU bez ispunjavanja zahteva sa kojima se ne slaže.

Na pitanje o nevladinim organizacijama koje nisu obuhvaćene njegovim istraživanjem, Dragović je rekao da postoje organizacije koje, kako je naveo, rade korisne društvene poslove, ali da se ne bave politikom, za razliku od onih koje je obuhvatio svojim istraživanjem i za koje smatra da direktno utiču na politički život Srbije.