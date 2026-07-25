- Svaka dobra vest za Srbiju Borku Stefanoviću izaziva uslovni refleks. Doživi je kao lični problem i odmah krene da porekne, izokrene i negira ono što se desilo.Postavlja se pitanje zašto to radi. Odgovor je jednostavan. Zato što se uspeh Srbije, posebno na međunarodnom planu, ne uklapa u njegovu i njihovu predstavu Srbije kao zemlje koja treba poslušno i bespogovorno da izvršava tuđe zahteve u tuđem interesu, a ne da vodi samostalnu politiku u sopstvenom. Logično je što ljudi koji su sopstvenu politiku sveli na puzanje pred Piculom ne mogu da shvate da Srbija danas razgovara ravnopravno sa najmoćnijim državama sveta i da u tim razgovorima štiti i ostvaruje sopstvene interese. Zato im je svaki uspeh Srbije problem. Ne zato što nije dobar za državu, već zato što predstavlja dokaz da je njihova politika pogrešna - zaključuje Milenko Jovanov.