GRAĐANI SRBIJE HOĆE NAPREDAK, A NE BLOKADE! Beograđani pokazali šta znači Ujedinjena Srbija - veličanstveni prizori kruže prestonicom! (FOTO)
Štandovi SNS-a osvanuli su jutros širom Beograda, a aktivisti i simpatizeri vladajuće stranke razgovarali su sa građanima, čime su svi zajedno pokazali šta je ono što većinska Srbija želi - mir, stabilnost, razvoj i uspeh naše države.
Građani su jasno izabrali kakvu politiku žele, dok narod bira stabilnost, nova radna mesta, najmodernije puteve i jaku državu koja uvek štiti svoje interese, dok blokaderi iz dana u dan pokušavaju da nemirima zaustave razvoj naše zemlje.
Slike koje nam stižu iz Surčina, Barajeva, Zemuna, Voždovca, Grocke i drugih krajeva Beograda, najbolje svedoče o atmosferi punoj optimizma i ogromnog poverenja.
Atmosfera u Surčinu
Mladenovac podržao politiku predsednika Vučića
U Mladenovcu je danas viđena slika koja, kako mnogi kažu, "govori sama za sebe" - aktivisti SNS-a u prepoznatljivoj terenskoj formi, raspoloženi, otvoreni i u direktnom kontaktu sa građanima.
Zvezdara izrazila podršku SNS-u
Ono što su prisutni mogli da primete jeste da atmosfera na Zvezdari, kako simpatizeri često ističu, odražava kontinuitet i stabilnost - bez tenzija, uz fokus na svakodnevne teme i direktan razgovor sa ljudima.
Ujedinjena Srbija i u Barajevu
Barajevo je još jednom bio deo šire slike koju većinska Srbija već mesecima unazad pokazuje, a to su osmesi, dobro rapoloženje, druženje, prijatni razgovori i razumevanje za potrebe sugrađana.
Prizor iz Grocke
Grocka danas u znaku poruke koja je odjekuje Srbijom poslednjih meseci - "Srbija pobeđuje".
Stari grad u znaku SNS-a
Srbija pobeđuje danasa je poruka koja je poslata i u beogradskoj opštini Stari grad. Oduševljeni građani prilazili su štandovima SNS-a i razgovarali sa aktivistima stranke, izrazivši im svesrdnu podršku.
Nasmejani aktivisti SNS-a dočekali Vračarce
Građani Beograda danas su imali priliku da se druže sa aktivistima SNS-a i na Vračaru. Pogledajte kako je to izgledalo.
Palilula u bojama srpske zastave
Aktivisti SNS-a danas su svoj štand imali i na Paliluli.
Druženje s aktivistima SNS-a na Voždovcu
Građani Beograda danas su imali priliku da se druže sa aktivistima SNS-a i na Voždovcu. Pogledajte kako je to izgledalo.
Veličanstveni prizori u Zemunu
Građani su se okupili i u Zemunu gde su razgovarali sa aktivistima SNS-a.
Beograd je poslao jasnu poruku da narod želi rad i sigurnost, a ne blokade i haos. Upravo ova snaga i narodno jedinstvo pokazuju da ljudi prepoznaju ko zaista gradi i borbeno vodi zemlju napred, i zato podrška politici uspeha i pobeda iz dana u dan sve više raste.
Kurir Politika