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Štandovi SNS-a osvanuli su jutros širom Beograda, a aktivisti i simpatizeri vladajuće stranke razgovarali su sa građanima, čime su svi zajedno pokazali šta je ono što većinska Srbija želi - mir, stabilnost, razvoj i uspeh naše države.

Građani su jasno izabrali kakvu politiku žele, dok narod bira stabilnost, nova radna mesta, najmodernije puteve i jaku državu koja uvek štiti svoje interese, dok blokaderi iz dana u dan pokušavaju da nemirima zaustave razvoj naše zemlje.

Slike koje nam stižu iz Surčina, Barajeva, Zemuna, Voždovca, Grocke i drugih krajeva Beograda, najbolje svedoče o atmosferi punoj optimizma i ogromnog poverenja.

Atmosfera u Surčinu

1/8 Vidi galeriju Aktivisti SNS dočekali meštane Surčina za štandom Foto: Kurir

Mladenovac podržao politiku predsednika Vučića

1/5 Vidi galeriju Ujedinjena Srbija i u Mladenovcu Foto: Kurir

U Mladenovcu je danas viđena slika koja, kako mnogi kažu, "govori sama za sebe" - aktivisti SNS-a u prepoznatljivoj terenskoj formi, raspoloženi, otvoreni i u direktnom kontaktu sa građanima.

Zvezdara izrazila podršku SNS-u

Ono što su prisutni mogli da primete jeste da atmosfera na Zvezdari, kako simpatizeri često ističu, odražava kontinuitet i stabilnost - bez tenzija, uz fokus na svakodnevne teme i direktan razgovor sa ljudima.

1/4 Vidi galeriju Zvezdara izrazila podršku SNS Foto: Kurir

Ujedinjena Srbija i u Barajevu

Barajevo je još jednom bio deo šire slike koju većinska Srbija već mesecima unazad pokazuje, a to su osmesi, dobro rapoloženje, druženje, prijatni razgovori i razumevanje za potrebe sugrađana.

1/4 Vidi galeriju Ljudi prilaze štandovima SNS i u Barajevu Foto: Kurir

Prizor iz Grocke

Grocka danas u znaku poruke koja je odjekuje Srbijom poslednjih meseci - "Srbija pobeđuje".

1/3 Vidi galeriju Pozitivna atmosfera na štandu SNS u Grockoj Foto: Kurir

Stari grad u znaku SNS-a

Srbija pobeđuje danasa je poruka koja je poslata i u beogradskoj opštini Stari grad. Oduševljeni građani prilazili su štandovima SNS-a i razgovarali sa aktivistima stranke, izrazivši im svesrdnu podršku.

1/2 Vidi galeriju Stari grad pružio podršku SNS Foto: Kurir

Nasmejani aktivisti SNS-a dočekali Vračarce

Građani Beograda danas su imali priliku da se druže sa aktivistima SNS-a i na Vračaru. Pogledajte kako je to izgledalo.

1/2 Vidi galeriju Vračar dočekao svoje sugrađane na štandu Foto: Kurir

Palilula u bojama srpske zastave

Aktivisti SNS-a danas su svoj štand imali i na Paliluli.

1/4 Vidi galeriju Palilula u bojama srpske zastave Foto: Kurir

Druženje s aktivistima SNS-a na Voždovcu

Građani Beograda danas su imali priliku da se druže sa aktivistima SNS-a i na Voždovcu. Pogledajte kako je to izgledalo.

1/3 Vidi galeriju Druženje sa aktivistima SNS na Voždovcu Foto: Kurir

Veličanstveni prizori u Zemunu

Građani su se okupili i u Zemunu gde su razgovarali sa aktivistima SNS-a.

1/7 Vidi galeriju Zemun pokazao šta znači Ujedinjena Srbija Foto: Kurir

Beograd je poslao jasnu poruku da narod želi rad i sigurnost, a ne blokade i haos. Upravo ova snaga i narodno jedinstvo pokazuju da ljudi prepoznaju ko zaista gradi i borbeno vodi zemlju napred, i zato podrška politici uspeha i pobeda iz dana u dan sve više raste.