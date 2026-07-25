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Predsednica skupštine Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom moguće tužbe koju protiv nje navodno podiže penzionisana tužiteljka Jasmina Paunović.

U objavi na Iksu, Ana Brnabić je napisala:

- Iz pouzdanih izvora (ili što bi elita sa "studentske" liste rekla "SA pouzdanih izvora) smo čuli da Jasmina Paunović, takođe poznata kao srpski doprinos godine Evropi - ako je verovati Evropskom pokretu u Srbiji, i naš herojski glas - ako je verovati CRTA, priprema tužbu za povredu časti i ugleda i protiv fudbalske reprezentacije Francuske!

Logično sasvim - jer da im je reprezentacija isključivo sazdana od ljudi bele puti, a kao što gospođa Paunović veruje da je prirodno i normalno, ona ne bi bila primorana da reaguje.

Ovako, kada nisu svi bele rase, bivša zamenica vrhovnog javnog tužioca je morala da nam da taj primer i ogoli svoju prirodu. Da su svi belci, kako ona kaže, tada niko (makar još neko vreme) ne bi primetio da nema ni čast ni ugled.