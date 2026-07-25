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Jasmina Paunović, bivša tužiteljka, u svojoj biografiji tvrdi da je dobila Zahvalnicu Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, ali je Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu to demantovao!

Naime, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu je saopštio da nikada nije doneo odluku, niti dodelio bilo kakvo priznanje Jasmini Paunović, bilo simbolično ili druge vrste, niti za podršku studentskom pokretu, niti po bilo kom drugom osnovu, kao što to tvrdi Jasmina Paunović.

- Obaveštavamo javnost da je navedena informacija potpuno netačna i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu rada i postupanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu - navedeno je u saopštenju koje je potpisao prof. dr Bojan Urdarević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Foto: Printscreen