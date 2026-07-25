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- Ja otkako pamtim, za mog života, stalno imamo potrebu da mi dokazujemo nekome u Evropi da smo mi slobodna zemlja. Pa mi možemo njima da držimo čas o demokratiji. Pa mi možemo njima da napišemo udžbenik o toleranciji, i da ih pozovemo da uče iz tog udžbenika. I sada mi treba nekome da dokazujemo, Marti Kos, da je ovo slobodna zemlja - rekla je ona.

Ministarka Stamenkovski kaže da to treba da dokazuju oni koji su vodenim topovima rasterivali svoje demonstrante.

- Mi to nismo radili. I vidite, jako je nekorektno, što se, upravo ti što su u Briselu zaduženi da se bave Srbijom nisu oglasili ni na činjenicu da je dokazano da je zvučni top bio jedna izmišljotina koja je imala za cilj da podigne paniku u društvu i da izazove strah kod građana. I da ih tako preplašene, uplašene i zabrinute povede u nekakav proboj, odnosno juriš na institucije, i sve se preko toga nekako prelazi - istakla je ministarka.

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