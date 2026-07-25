SRBIJA JE DANAS NEOSVOJIVA TVRĐAVA Ovo je Vučićeva moćna poruka za novu gardu čuvara naše domovine! Sa ovakvom mladošću i znanjem NIKO NAS NE MOŽE USLOVITI
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.
Kako je tom prilikom istakao ponosan je na godine posvećenosti našoj vojsci.
- Želim da kažem da mi je izuzetna čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će svojom hrabrošću, odvažnošću i pre svega znanjem čuvati i štititi našu zemlju.
- Danas je Srbija dovoljno snažna, pre svega, zahvaljujući vojnicima i oficirima, a i vama koji dolazite sa ogromnom nadom i verom da ćete i naše nebo i našu zemlju umeti i uspeti da sačuvate.
- Živela Vojska Srbije, živela Srbija - poručio je predsednik Srbije.
Svečanost ali i sva dešavanja sa iste možete pogledati klikom OVDE.