Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Kako je tom prilikom istakao ponosan je na godine posvećenosti našoj vojsci.

- Želim da kažem da mi je izuzetna čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će svojom hrabrošću, odvažnošću i pre svega znanjem čuvati i štititi našu zemlju.

- Danas je Srbija dovoljno snažna, pre svega, zahvaljujući vojnicima i oficirima, a i vama koji dolazite sa ogromnom nadom i verom da ćete i naše nebo i našu zemlju umeti i uspeti da sačuvate.

- Živela Vojska Srbije, živela Srbija - poručio je predsednik Srbije.

1/61 Vidi galeriju Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije 2026. godine Foto: Marko Karović