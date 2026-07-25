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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Kako je tom prilikom istakao ponosan je na godine posvećenosti našoj vojsci.

- Želim da kažem da mi je izuzetna čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će svojom hrabrošću, odvažnošću i pre svega znanjem čuvati i štititi našu zemlju. 

- Danas je Srbija dovoljno snažna, pre svega, zahvaljujući vojnicima i oficirima, a i vama koji dolazite sa ogromnom nadom i verom da ćete i naše nebo i našu zemlju umeti i uspeti da sačuvate. 

- Živela Vojska Srbije, živela Srbija - poručio je predsednik Srbije.

Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije 2026. godine Foto: Marko Karović

Svečanost ali i sva dešavanja sa iste možete pogledati klikom OVDE.

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