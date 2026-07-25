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Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je danas da je Aljbin Kurti rušenjem srpskih vikendica na obali jezera Gazivode nastavio teror nad Srbima na KiM ugrožavajući i njihovu imovinu.

- Pored drugog terora koji vrši kroz institucije, optužnicama, suđenjima, hapšenjima i fizičkim terorom koji niko ne sankcioniše imamo i treći, koji je sada krenuo na imovinu Srba - rekao je Odalović za TV Tanjug i dodao da sada bez papira i bez ikakvog osnova, sa lažnim svedocima, ruše srpske kuće. Odalović je govoreći o trenutnoj situaciji na KiM i da li misli da će međunarodna zajednica reagovati na sve što se dešava Srbima, rekao da ne vidi ni kapacitet, ni moć, niti njihovu želju da upotrebe institucionalni kapacitet i dodao da se sada pojavljuju pojedine zemlje koje šalju određene komentare, kao upozorenje Albinu Kurtiju i Prištini da se ne slažu sa time što rade.

1/1 Vidi galeriju Veljko Odalović je komentarisao udar na srpsku imovinu na jezeru Gazivode Foto: Printscreen/Kosovo Online

Na pitanje da li su te poruke ozbiljnije, Odalović kaže da treba posmatrati šire i iz ugla SAD, jer su oni poslali poruku da bi oni pozdravili neku drugu vladu u Prištini.

- Iz Amerike je poslata poruka da nema strateškog dijaloga sa njima. Iz Amerike je poslata poruka da ovo ne podržavaju. Iz Amerike je poslata poruka: 'Nemamo dole nekog koga smo poslali u kapacitetu da radite sa njime'. Tako da, mnogo poruka im je Amerika poslala, i to je ono što brine Albance na prostoru Kosova i Metohije, brine političke partije, možda brine i Kurtija, ali se to po njegovom ponašanju ne vidi - ocenio je Odalović.

On je dodao da je za albanske političke stranke na KiM problem što im Albin Kurti prekida veze sa SAD, prenosi Tanjug.

- On njima ruši odnose sa Amerikom, i oni zbog toga brinu. I treba da brinu, da budem vrlo pošten, i ne treba da spavaju mirno posle ovih poruka koje dolaze. Oni ni jednom rečju, što mene posebno brine, nisu rekli da Kurtija kritikuju zbog ovoga što radi Srbima - dodao je on.

Prema rečima Odalovića, ono što posebno brine je da se za zločine nad Srbima ne vode nikakvi ozbiljniji postupci i da nema odgovornih. Govoreći o procesu koji se u Hagu vodi protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija i drugih bivših vođa OVK i kakvu presudu očekuje, Odalović je rekao da duboko veruje da će biti osuđeni.

1/6 Vidi galeriju Rušenje srpskih kuća na Gazivodama Foto: Printscreen Kosovo onlajn, Kosovoonline

Prema njegovim rečima kada je pokrenut postupak protiv njih, krenula je velika kampanja u Prištini, Tirani, Skoplju, Hagu, Briselu, da se oni oslobode, jer njihova osuda menja narativ o OVK. Govoreći o Radnoj grupi za nestala lica u okviru dijaloga Beograd-Priština, rekao je da je Srbija kada je bila usaglašena poverovala da je dobila vetar u leđa, međutim ispostavilo se da nije tako, jer je Albin Kurti zarobio proces.

- On ga je zarobio. Evropska unija, odnosno Evropska komisija, nemoćna ili jednostavno nemam pojma šta rade, jer je deo iz te deklaracije obaveza koju preuzima Evropska komisija, formiranjem zajedničke komisije koja bi trebala da pomogne radu radne grupe. A radna grupa je blokirana. Kurti je blokirao radnu grupu - rekao je Odalović.