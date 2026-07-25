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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje sutra u emisiji "Jutro" na TV Prva. 

Gostovanje je tačno u 9 časova. 

Vučić će govoriti o svim aktuelnim političkim temama, ali i o ekonomiji i planovima za naredni period.

Kurir.rs

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