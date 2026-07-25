Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće sutrašnji gost emisije "Jutro" na TV Prva, gde će govoriti o aktuelnim političkim i ekonomskim temama
Gostovanje
VUČIĆ SUTRA TAČNO U 9 ČASOVA! Predsednik o gorućim političkim temama, ekonomiji i ključnim planovima za Srbiju!
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje sutra u emisiji "Jutro" na TV Prva.
Gostovanje je tačno u 9 časova.
Vučić će govoriti o svim aktuelnim političkim temama, ali i o ekonomiji i planovima za naredni period.
Kurir.rs
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