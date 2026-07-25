LAZAREVAC - U Lazarevcu je danas održana manifestacija "Lazarevac - nekad i sad", na kojoj su građanima predstavljeni planovi za unapređenje Lazarevca, kao i projekti realizovani u ovoj beogradskoj opštini prethodnih godina.

Tokom skupa koji je okupio građane Lazarevca predsednica te gradske opštine Anđela Pejović rekla je medijima da je cilj današnjeg okupljanja da se kroz razgovor građani prisete kako su stvari izgledale u prošlosti, a kako izgledaju danas.

- Danas smo se okupili da zajedno sa našim sugrađanima razgovaramo, da se prisetimo nekih stvari kako su izgledale nekada, a kako izgledaju danas. Ispred nas se nalaze fotografije koje su rezultat odgovornog rada, truda i jedne odgovorne politike koja je dovela do toga da imamo obnovljene škole, novo vanbolničko porodilište, upravnu zgradu u okviru policijske stanice, kilometre novih puteva, saobraćajnica, i svega onog što je potrebno za jedan normalan život u opštini Lazarevac - navela je ona.