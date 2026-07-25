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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće velikom narodnom veselje u Drežniku, od 19 časova, gde ga dočekuje reka ljudi iz Užica i čitavog zlatiborskog kraja.

Vučić stigao u Drežnik

Predsednika je reka ljudi dočekala uz zvuke pesme, uz ručne radove i specijalne poklone!

Vučić stigao u Drežnik Foto: Pink

- Put do Požege radi odlično, a onda kad siđeš ovaj deo puta Požega - Gorjani - Seojno, kao da si sišao na seoski put, videćemo da rešimo i to, izgubiš više vremena u vožnji to je muka i za Zlatibor. Mora da se uradi tunel ispod Kadinjače, od 105 do 147 miliona evra su ponude, a onda Kadinjača - Jelova gora... - rekao je Vučić i dodao: 

- Ima dosta da se radi, dugo se putuje, mora da se uradi tunel ispod Kadinjače, veoma važno. U planu je dosta da se radi. I dok mi rastemo, to zavisi od naše ekonomije, ako bude rasla, onda nemamo problema s tim. Tako da su to važne stvari. 

Dodao je da će država nastaviti sa ulaganjima u putnu infrastrukturu i projekte koji će doprineti bržem razvoju ovog dela Srbije.

Vesela atmosfera u Drežniku:

Predsednik Vučić u Drežniku, Užice Foto: Marko Karović

Biće to veče druženja, razgovora sa narodom i susreta predsednika sa ljudima koji ga, kako poručuju organizatori, očekuju otvorenog srca.

Najavljeno je i da će građane zabavljati naš proslavljeni umetnik, Ljuba Aličić. 

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Narod čeka Vučića u Drežniku Izvor: Kurir

Došla sam u rodno selo mog oca da podržim predsednika Vučića i da ga podržim kao kandidata za premijera Srbije jer znam da se danas živi mnogo bolje nego ikada pre u istoriji Srbije. Mnogo se bolje živi, sada uživam! - navela je Vesna Šagić za "Alo".

Veselja u Leštanima, Malom Bojniku, Velikoj Drenovi...

Širom naše zemlje danas se organizuju velika narodna veselja u sklopu kampanje Ujedinjena Srbija — skupu u Leštanima u Beogradu prisustvuje predsednica Skupštine Ana Brnabić, u mestu Bojnik ministar finansija Siniša Mali, u Velikoj Drenovi ministar odbrane Bratislav Gašić, dok je predsednik Aleksandar Vučić u Drežniku, kod Užica.

Više o tome, pročitajte klikom na naš tekst: 

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Ogroman broj građana okupio se na pomenutim lokacijama kako bi pozdravili visoke zvaničnike naše zemlje, ali i pružili podršku politici mira, sloge, napretka i razvoja Srbije.

Kurir.rs

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