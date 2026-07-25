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Širom Srbije danas se održavaju velika narodna veselja u okviru kampanje "Ujedinjena Srbija", a jednom od skupova, u beogradskom naselju Leštane, prisustvuje i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Veliki broj građana okupio se u ovom mestu kako bi pozdravio predsednicu Skupštine Srbije, ali i pružio podršku politici mira, jedinstva, napretka i razvoja zemlje.

01:27 Ana Brnabić u Leštanima Izvor: Kurir

Ana Brnabić stigla je u Leštane, gde ju je dočekao veliki broj građana. Mnogi su želeli da se fotografišu sa njom, a među okupljenima je bilo i mnogo dece.

Na pitanje novinara o tome da je tužiteljka Jasmina Paunović najavila tužbu protiv nje, odgovorila je "da jedva čeka".

- To je njihova sramota! Blokaderska! Alal im broj dva na njihovoj listi - poručila je Brnabić.

Ana Brnabić je komentarisala i ogroman uspeh koji je postignut ukidanjem američkih carinskih tarifa na robu i usluge iz Srbije.

- To je rezultat dugotrajnog rada i ogromnog truda - istakla je ona.

Ona je potom poručila da se naspram svega toga nalaze blokaderi zbog kojih, ukoliko bi došli na čelo Srbije, u njoj ne bi ostao kamen na kamenu.