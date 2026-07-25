"ACO, SRBINE", ORI SE ŠIROM NAŠE ZEMLJE! Kampanja "Ujedinjena Srbija" okupila ogroman broj ljudi - Brnabić posetila Leštane, Mali Bojnik, a Gašić Veliku Drenovu
Širom naše zemlje danas se organizuju velika narodna veselja u sklopu kampanje Ujedinjena Srbija - skupu u Leštanima u Beogradu prisustvuje predsednica Skupštine Ana Brnabić, u mestu Bojnik ministar finansija Siniša Mali, u Velikoj Drenovi ministar odbrane Bratislav Gašić, dok se dolazak predsednika Aleksandra Vučića očekuje u Drežniku kod Užica.
Ogroman broj građana okupio se na pomenutim lokacijama kako bi pozdravili visoke zvaničnike naše zemlje, ali i pružili podršku politici mira, sloge, napretka i razvoja Srbije.
Ministar finansija Siniša Mali danas se u sklopu kampanje "Ujedinjena Srbija" nalazi u mestu Bojnik, gde ga je dočekao ogroman broj građana.
On se svima zahvalio na velikoj podršci i pozvao narod da na izborima pokažu blokaderima kako izgleda kada "Srbija pobeđuje".
- Nećemo mržnju, nećemo nasilje, hoćemo napredak, razvoj, hoćemo veće plate i penzije. Idemo dalje do pobede - poručio je Siniša Mali okupljenima.
Ministar odbrane Bratislav Gašić danas se nalazi u Velikoj Drenovi.
Tamo se okupilo čak 3.000 građana Srbije.
Predsednica Skupštine Ana Brnabić je u Leštanima gde se sa bine obratila okupljenim građanima i zahvalila im se što su verovali u SNS i politiku predsednika Srbije.
Opširnije o poseti Ane Brnabić Leštanima pročitajte OVDE.
Zajedničko za sva ova veselja je da se svuda ori: "Aco, Srbine" što jasno pokazuje opredeljenje naroda i veru u politiku predsednika Aleksandra Vučića.