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Širom naše zemlje danas se organizuju velika narodna veselja u sklopu kampanje Ujedinjena Srbija - skupu u Leštanima u Beogradu prisustvuje predsednica Skupštine Ana Brnabić, u mestu Bojnik ministar finansija Siniša Mali, u Velikoj Drenovi ministar odbrane Bratislav Gašić, dok se dolazak predsednika Aleksandra Vučića očekuje u Drežniku kod Užica.

Ogroman broj građana okupio se na pomenutim lokacijama kako bi pozdravili visoke zvaničnike naše zemlje, ali i pružili podršku politici mira, sloge, napretka i razvoja Srbije.

Ministar finansija Siniša Mali danas se u sklopu kampanje "Ujedinjena Srbija" nalazi u mestu Bojnik, gde ga je dočekao ogroman broj građana.

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Foto: Printscreen/TV Informer

On se svima zahvalio na velikoj podršci i pozvao narod da na izborima pokažu blokaderima kako izgleda kada "Srbija pobeđuje".

- Nećemo mržnju, nećemo nasilje, hoćemo napredak, razvoj, hoćemo veće plate i penzije. Idemo dalje do pobede - poručio je Siniša Mali okupljenima.

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Foto: Printscreen/TV Informer

Ministar odbrane Bratislav Gašić danas se nalazi u Velikoj Drenovi.

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Foto: Informer

Tamo se okupilo čak 3.000 građana Srbije.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je u Leštanima gde se sa bine obratila okupljenim građanima i zahvalila im se što su verovali u SNS i politiku predsednika Srbije. 

Opširnije o poseti Ane Brnabić Leštanima pročitajte OVDE.

Zajedničko za sva ova veselja je da se svuda ori: "Aco, Srbine" što jasno pokazuje opredeljenje naroda i veru u politiku predsednika Aleksandra Vučića.

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